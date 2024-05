In der KUNST­GA­LE­RIE MARI­ON KOTY­BA im Ober­hacken 3 in Kulm­bach fin­det am Frei­tag, den 17. Mai 2024 um 18:00 Uhr die Ver­nis­sa­ge der “Werk­schau 2024“ statt.

Aus­stel­ler: Ingrid Goge­la-Won­dre­js aus Dei­ning, Hel­ga Hop­fe aus Main­leus, Ange­li­ka Kand­ler Seegy aus Nürn­berg, Klaus Klein aus Bin­gen am Rhein, Mari­on Koty­ba aus Kulm­bach, Annick Ser­vant aus Bay­reuth, Nata­lia Simo­nen­ko aus Stutt­gart, Olga Trach­ko­va aus Mainz und Ange­la Weigl aus Neu­markt in der Oberpfalz.

Die Aus­stel­lung kann vom 18.05. bis 12.07.2024 Do. + Fr. von 14:00 – 18:00 Uhr, Sa. von 12:00–15:00 Uhr und nach Ver­ein­ba­rung besich­tigt werden.