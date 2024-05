Die Tele­fon­Seel­sor­ge Erlan­gen star­tet im Sep­tem­ber 2024 einen neu­en Aus­bil­dungs­kurs für Men­schen, die sich ehren­amt­lich in der tele­fo­ni­schen Bera­tung der Tele­fon­Seel­sor­ge enga­gie­ren wollen.

Gut 70 ehren­amt­li­che Ehren­amt­li­che Mitarbeiter*Innen führ­ten 2023 in Erlan­gen ca. 11 000 Gesprä­che mit Anrufer*Innen im 24/7 Modus durch. The­men sind u.a. see­li­sche Bela­stung, sozia­le Angst, psy­chi­sche Not oder Einsamkeit.

Um allen hil­fe­su­chen­den Anrufer*innen rund um die Uhr, sie­ben Tage in der Woche die Mög­lich­keit zum Gespräch zu geben, brau­chen wir Nach­wuchs und tat­kräf­ti­ge Unterstützung.

Die zehn­mo­na­ti­ge Aus­bil­dung wird Sie befä­hi­gen, mit Men­schen in Kri­sen und schwie­ri­gen Lebens­si­tua­tio­nen ein hel­fen­des Gespräch zu füh­ren. Ein­füh­lungs­ver­mö­gen, Offen­heit und Belast­bar­keit sind gute Vor­aus­set­zun­gen dafür. Ziel der Aus­bil­dung ist, dass Sie im Umgang mit sich und in der Kom­mu­ni­ka­ti­on mit ande­ren echt, ein­füh­lend und wert­schät­zend in Bezie­hung tre­ten. Wir legen Wert auf ein res­sour­cen­ori­en­tier­tes per­sön­li­ches Wach­sen in der Ausbildungsgruppe.

Wenn Sie Inter­es­se an die­ser Arbeit haben, las­sen wir Ihnen ger­ne wei­te­re Infor­ma­tio­nen zukom­men: kontakt@​telefonseelsorge-​erlangen.​de oder Tel. 09131 – 97 98 30

Wir freu­en uns von Ihnen zu hören!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​tele​fon​seel​sor​ge​-erlan​gen​.de/