Der Inter­na­tio­na­le Muse­ums­tag fällt die­ses Jahr auf den 19. Mai – und damit auf den Pfingst­sonn­tag, also mit­ten in die Berg­kirch­weih. Die­sem Anlass ent­spre­chend, bie­tet das Stadt­mu­se­um an die­sem Tag jeweils um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr kosten­lo­se Füh­run­gen zum The­ma „Berg und Bier“ an. Gäste­füh­rer Hart­mut Hei­sig erläu­tert den Auf­stieg Erlan­gens zur Bier­stadt von inter­na­tio­na­ler Bedeu­tung und die Ent­wick­lung des Wei­he­fe­stes der Alt­städ­ter Kir­che zum über­re­gio­nal bekann­ten Volks­fest und Besu­cher­ma­gne­ten. Gezeigt wer­den auch Objek­te, die nor­mal­wei­se nicht aus­ge­stellt sind. Kin­der kön­nen aus Papier Kirch­weih­bu­den basteln. Der Ein­tritt ist frei.

Öff­nungs­zei­ten wäh­rend der Feiertage

Pfingst­sonn­tag, 19.5. von 11 bis 17 Uhr geöffnet,

Pfingst­mon­tag, 20.5. und „Berg­diens­tag“, 21.5. geschlossen

www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de