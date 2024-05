Oldschdod mit brei­ter Brust ins Sai­son­fi­na­le gegen die Schnüdel

Letz­ter Auf­tritt für die SpVgg Bay­reuth in einer tur­bu­len­ten Regio­nal­li­ga-Sai­son 2023/24: Die SpVgg Bay­reuth ver­ab­schie­det sich mit einem Aus­wärts­spiel bei den Schnü­del des 1. FC Schwein­furt 05 aus der Sai­son. „Wenn schon nicht zu Hau­se, dann ger­ne gegen einen alten Riva­len“, sagt Oldschdod-Trai­ner Lukas Kling im Vor­feld des Spiels am Sams­tag (18. Mai 2024). Im Hin­spiel fei­er­te die Spiel­ver­ei­ni­gung einen über­zeu­gen­den 3:0‑Sieg im Hans-Walter-Wild-Stadion.

Zuletzt stopp­te die Spiel­ver­ei­ni­gung mit einem 0:0‑Unentschieden die Sie­ges­se­rie der Nürn­ber­ger U23, hat­te vor allem in der ersten Hälf­te Chan­cen zum Sieg. „Das ein­zi­ge, das gefehlt hat, war das Tor“, sagt Kling im Rück­blick über einen unter dem Strich ver­söhn­li­chen Heimabschluss.

Das will die Spiel­ver­ei­ni­gung nun beim unter­frän­ki­schen Riva­len aus Schwein­furt nach­ho­len. Spie­lern, die sich sonst eher sel­ten in der Start­elf fin­den, stellt Kling beim letz­ten Spiel einen Ein­satz, jedoch kei­nen Frei­brief in Aus­sicht. „Wir haben seit Nürn­berg kon­se­quent trai­niert und wer­den das bis Frei­tag wei­ter­tun. Natür­lich fließt die Trai­nings­lei­stung mit in tak­ti­sche und per­so­nel­le Ent­schei­dun­gen mit ein“, sagt Kling.

Schwein­furt weist nach 33 Spiel­ta­gen 42 Zäh­ler auf – und damit genau­so vie­le wie Gelb-Schwarz. Aller­dings ist der Trend der bei­den Teams eher gegen­läu­fig. Die Schnü­del hol­ten aus den ver­gan­ge­nen acht Spie­len mage­re zwei Remis bei sechs Nie­der­la­gen. Den letz­ten Sieg fuh­ren die Indu­strie­städ­ter Mit­te März gegen die Augs­bur­ger U23 ein. Kling lässt sich davon nicht blen­den. „Die wer­den bis in die Haar­spit­zen moti­viert sein. Genau wie wir. Wir wol­len zwar gewin­nen, aber das auf­grund unse­rer eige­nen Stär­ke und weni­ger wegen der Schwä­che des Geg­ners.“ Spiel­be­ginn im Sachs-Sta­di­on ist um 14 Uhr.

Auf Schwein­fur­ter Sei­te wird eine Schnü­del-Legen­de zum gegen unse­re Oldschdod zum letz­ten Mal ihre Fuß­ball­schu­he schnü­ren. Adam Jabi­ri, eine Insti­tu­ti­on auf der Mit­tel­stürm­er­po­si­ti­on und zuletzt in Per­so­nal­uni­on spie­len­der Co-Trai­ner, sagt nach über 300 Spie­len für Schwein­furt und ins­ge­samt über 200 Regio­nal­li­ga-Toren „Ser­vus“. Andre­as Brend­ler, Sport­li­cher Lei­ter der 05er, wür­digt den bald 40-jäh­ri­gen Jabi­ri ent­spre­chend: „Der Mann steht ein­fach für Tore. Ein­fach nur gro­ßen Respekt, was er alles gelei­stet hat. Wir und die gan­ze Regio­nal­li­ga ver­lie­ren einen der besten und bekann­te­sten Spie­ler.“ Unse­re Oldschdod freut sich auf ein letz­tes sport­li­ches Kräf­te­mes­sen und wünscht für die Zeit nach der akti­ven Kar­rie­re alles Gute.

Nach Sai­son­ende wer­den die Spie­ler der Spiel­ver­ei­ni­gung ein­und­ein­halb Wochen trai­nings­frei erhal­ten, ehe Kling bereits am 12. Juni wie­der zum ersten Trai­ning zur neu­en Sai­son bit­ten wird.