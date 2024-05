Die Freun­de der Plas­sen­burg e.V. laden alle Inter­es­sier­ten herz­lich zur Prä­sen­ta­ti­on der For­schungs­er­geb­nis­se am Löwen­tor des Chri­sti­ans­por­tals ein.

Seit gerau­mer Zeit set­zen sich die Freun­de der Plas­sen­burg e.V. für die Restau­rie­rung des Löwen auf dem Tor des Chri­sti­ans­por­tals ein. Die Baye­ri­sche Ver­wal­tung der staat­li­chen Schlös­ser, Gär­ten und Seen hat die­sem Wunsch offen gegen­über­ge­stan­den und eine ein­ge­hen­de Unter­su­chung des bemal­ten Löwen­tors durch­ge­führt. Nun ist es end­lich so weit: Dr. Piening wird die Ergeb­nis­se die­ser For­schung erst direkt am Löwen­tor des Chri­sti­ans­por­tals, und anschlie­ßend im Café „Zur wei­ßen Frau“ präsentieren.

Die Ver­an­stal­tung bie­tet nicht nur die Mög­lich­keit, in die fas­zi­nie­ren­de Welt der Restau­rie­rung und Geschich­te ein­zu­tau­chen, son­dern auch, sich inten­siv mit den Erkennt­nis­sen der For­schung auseinanderzusetzen.

Tickets für die­ses lang erwar­te­te Event sind für 5 Euro erhält­lich in den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len sowie online über OK-Ticket. Die Ticket­ge­bühr beinhal­tet einen Ver­zehr­bon, der wäh­rend der Prä­sen­ta­ti­on im Café „Zur wei­ßen Frau“ ein­ge­löst wer­den kann.

Die Freun­de der Plas­sen­burg e.V. freu­en sich auf zahl­rei­che inter­es­sier­te Besu­cher und einen inspi­rie­ren­den Abend vol­ler Geschich­te und Erkenntnisse.

Ver­an­stal­tungs­de­tails: