Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Die­bi­sche Elster

COBURG. Ein 13-jäh­ri­ger Schü­ler ver­such­te am Mitt­woch­nach­mit­tag in einem Ein­kaufs­markt Am Vik­to­ria­brun­nen einen Ener­gy­drink und Nah­rungs­mit­tel im Wert von 5,64 Euro zu ent­wen­den. Jedoch wur­de der jun­ge Mann durch einen Mit­ar­bei­ter des Geschäfts dabei ertappt und anschlie­ßend der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe über­ge­ben. Die Beam­ten nah­men eine Laden­dieb­stahls­an­zei­ge auf und über­ga­ben den Min­der­jäh­ri­gen anschlie­ßend an einen Erziehungsberechtigten.

Ver­kehrs­un­fall

COBURG. Drei demo­lier­te Fahr­zeu­ge sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Mitt­woch­nach­mit­tag in Scheuerfeld.

Eine 31-jäh­ri­ge Frau aus Coburg bog mit ihrem Opel Cor­sa vom Zei­sig­weg in die Wei­dach­er Stra­ße ab. Dabei miss­ach­te­te sie zunächst die Vor­fahrt eines 64-jäh­ri­gen Zwei­rad­fah­rers und eines hin­ter dem Leicht­kraft­rad fah­ren­den und eben­falls vor­fahrts­be­rech­tig­ten Suzu­ki Swift. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es dann zum Zusam­men­stoß der Fahr­zeu­ge. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten nah­men an der Unfallört­lich­keit einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den in Höhe von ca. 6.000 Euro auf. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin erwar­tet eine Anzei­ge wegen eines Ver­sto­ßes nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Gas­grill bei Fake­shop bestellt

Küps: Ein Mann aus dem Gemein­de­be­reich ist offen­sicht­lich auf einen soge­nann­ten „Fake­shop“ her­ein­ge­fal­len. Der Geschä­dig­te hat­te bei einem Online-Anbie­ter einen Gas­grill im Wert von knapp 200,- Euro gekauft und auf das vom Ver­käu­fer ange­ge­be­ne Kon­to über­wie­sen. Wie sich im Nach­gang her­aus­stell­te, dürf­te es sich beim Ver­käu­fer um einen soge­nann­ten „Fake­shop“ han­deln. Ob der Geschä­dig­te sein Geld zurück­be­kommt, ist eher fraglich.

Beim Auf­fahr­un­fall verletzt

Mark­tro­dach: Am Mitt­woch­abend gegen 18:45 Uhr kam es auf der B 173 zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den. Der Fah­rer eines VW T‑Cross befuhr die Bun­des­stra­ße von Hof in Rich­tung Kro­nach. In Mark­tro­dach, auf Höhe der OMV-Tank­stel­le, muss­te ein vor ihm fah­ren­der VW Polo ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen. Der T‑Cross-Fah­rer erkann­te dies zu spät und fuhr auf den vor ihm fah­ren­den Pkw auf. Des­sen 22-jäh­ri­ge Fah­re­rin zog sich durch den Auf­prall Nacken­schmer­zen zu und wur­de vor­sorg­lich ins Kran­ken­haus nach Kro­nach gebracht. Der 91-jäh­ri­ge T‑Cross-Fah­rer blieb durch den Auf­fahr­un­fall unver­letzt. Nach der­zei­ti­gem Stand ent­stand am Polo eine Scha­den in Höhe von etwa 5000,- Euro. Der Scha­den am T‑Cross beläuft sich auf etwa 10.000,- Euro. Gegen den Unfall­ver­ur­sa­che lau­fen aktu­ell Ermitt­lun­gen wegen fahr­läs­si­ger Körperverletzung.

Roll­to­re beschädigt

Kro­nach: Am Schul­zen­trum in Kro­nach wur­den in der Zeit von Mon­tag bis Mitt­woch zwei Roll­to­re beschä­digt. Es han­delt sich um ein Roll­tor im Kel­ler­ge­schoss des Fran­ken­wald­gym­na­si­um und um ein Gara­gen­roll­tor der Kreis­bi­blio­thek, wel­ches offen­sicht­lich mit Stei­nen bewor­fen wur­de. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den beläuft sich auf etwa 2000,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Spie­gel abge­fah­ren und weg

Main­leus – Am 15.05.2024 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr wur­de in Main­leus in der Holz­stra­ße bei einem schwar­zer Audi A6 der lin­ke Außen­spie­gel abge­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr wei­ter, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Wer etwas gese­hen hat, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei in Kulm­bach unter 09221 / 609–0 melden.