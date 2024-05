Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Zwei Rol­ler sto­ßen in der Lud­wig­stra­ße zusammen

BAM­BERG. Mitt­woch­mit­tag woll­te eine 23-Jäh­ri­ge mit ihrem Rol­ler von der Lud­wig­stra­ße nach links in den Bahn­hofs­vor­platz abbie­gen. Ein ihr ent­ge­gen­kom­men­der vor­fahrts­be­rech­tig­ter Auto­fah­rer wink­te die Rol­ler­fah­re­rin durch, da er ver­kehrs­be­dingt sowie­so war­ten muss­te. Ein hin­ter dem Pkw fah­ren­der 56-Jäh­ri­ger über­hol­te mit sei­nem Rol­ler rechts das Auto und über­sah die bereits abbie­gen­de jun­ge Rol­ler­fah­re­rin und es kam zum Zusam­men­stoß der Bei­den. Bei dem Sturz ver­letz­te sich die Rol­ler­fah­re­rin leicht, Sach­scha­den an den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand in Höhe von ins­ge­samt ca. 500 Euro.

Sechs Fahr­zeu­gen den Außen­spie­gel abgetreten

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Diens­tag­abend und Mitt­woch­früh wur­den in der Fischer­gas­se in Gau­stadt ins­ge­samt sechs Fahr­zeu­ge beschä­digt. Allen wur­de jeweils ein Außen­spie­gel abge­tre­ten. Der Gesamt­sach­scha­den wird auf ca. 1.800 Euro geschätzt.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Per­so­nen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Ein­bruch in Zahnarztpraxis

BAM­BERG. Zwi­schen Diens­tag­nach­mit­tag, 17:00 Uhr und Mitt­woch­früh hebel­ten Unbe­kann­te die Türe einer Zahn­arzt­pra­xis in der Dr.-von-Schmitt-Straße auf. Anschlie­ßend ent­wen­de­ten sie aus einer Kas­se im Anmel­de­be­reich Bar­geld in Höhe von 150 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Per­so­nen, die im ange­ge­be­nen Zeit­raum etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Alko­hol­fahr­ten ent­tarnt und unterbunden

BAM­BERG. Mitt­woch­abend wur­de in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße eine 35-Jäh­ri­ge mit ihrem grau­en BMW von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten. Es soll­te eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le durch­ge­führt wer­den. Hier­bei kam den Beam­ten ein star­ker Alko­hol­ge­ruch ent­ge­gen, wes­halb ein Alko­hol­test durch­ge­führt wur­de. Die Dame war mit 0,84 Pro­mil­le am Steu­er unter­wegs. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihr untersagt.

Drei Stun­den spä­ter wur­de eben­falls in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße ein 22-Jäh­ri­ger kon­trol­liert. Die­ser war dort mit 0,88 Pro­mil­le auf sei­nem E‑Scooter unter­wegs. Auch ihm wur­de die Wei­ter­fahrt untersagt.

Bei­de müs­sen mit einem Fahr­ver­bot rechnen.

10-Jäh­ri­ger setzt Mul­de in Brand

BAM­BERG. Mitt­woch­abend erhielt die Poli­zei Bam­berg eine Mit­tei­lung über eine Explo­si­on in einer bren­nen­den Mul­de in der Star­ken­feld­stra­ße. Bei Ein­tref­fen von Poli­zei und Feu­er­wehr kamen aus der Mul­de manns­ho­he Flam­men, die von der Feu­er­wehr aber schnell gelöscht wer­den konn­ten. Der Mit­tei­ler über­gab den Poli­zei­be­am­ten einen 10-jäh­ri­gen Jun­gen, den er vor­her beob­ach­tet hat­te, wie Die­ser mit einem Feu­er­zeug spiel­te. Der 10-Jäh­ri­ge gab im Bei­sein sei­ner Mut­ter an, ein Jugend­feu­er­werk und einen klei­nen Bun­sen­bren­ner, die er vor­her aus einem Kauf­haus in unmit­tel­ba­rer Nähe gestoh­len hat­te, in den Con­tai­ner gewor­fen zu haben. Der Sach­scha­den an dem Con­tai­ner beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

MER­KEN­DORF. Mit einer Kopf­platz­wun­de muss­te am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 69-jäh­ri­ger Pedelec-Fah­rer nach einem Sturz durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Auf einem Feld­weg in der Klin­gen­stra­ße ver­lor der 69-jäh­ri­ge Rad­ler aus unbe­kann­ten Grün­den die Gewalt über sein Pedelec und tou­chier­te ein vor­aus­fah­ren­des Pedelec. Dar­auf­hin stürz­te der Seni­or und ver­letz­te sich.

BISCH­BERG. In der Haupt­stra­ße kam es am Mitt­woch­abend, gegen 17.30 Uhr, zu einem sog. Spie­gel­klat­scher im Begeg­nungs­ver­kehr. Die Fahr­zeug­füh­rer gaben an, mög­lichst weit rechts gefah­ren zu sein. An bei­den Pkw wur­den jeweils die Außen­spie­gel beschädigt.

Son­sti­ges

Die Poli­zei Bam­berg-Land infor­miert am 21.05.2024, von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr, unter dem Mot­to „Sicher mit dem Fahr­rad zur Arbeit und in der Frei­zeit“ an einem Prä­ven­ti­ons­stand. Die­ser Infor­ma­ti­ons­stand befin­det sich am Rad­weg in Bisch­berg auf Höhe der Fahr­rad-Repa­ra­tur­sta­ti­on. Inter­es­sier­te Mit­bür­ger kön­nen sich hier über ver­kehrs­si­che­re Fahr­rä­der, die Erkenn­bar­keit sowie die Schutz­aus­stat­tung für Fahr­rad­fah­rer informieren.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Unfall­be­tei­lig­ter fuhr weiter

A70 / HALL­STADT, Lkr. Bam­berg. Obwohl er am Mitt­woch­nach­mit­tag auf der Auto­bahn in einem Ver­kehrs­un­fall mit einem Sach­scha­den im vier­stel­li­gen Euro­be­reich ver­wickelt war, fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Last­wa­gen­fah­rer ein­fach wei­ter. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

Gegen 15:00 Uhr woll­te eine 32-Jäh­ri­ge mit ihrem Ford an der Anschluss­stel­le Hall­stadt auf die A70 in Rich­tung Schwein­furt auf­fah­ren. Dabei kam sie offen­bar nach dem dor­ti­gen Stopp­schild mit ihrer Front zu weit in den Fahr­bahn­be­reich, wes­halb der Laster das ste­hen­de Auto streif­te. Ohne sich um den Sach­scha­den in Höhe von etwa 4.000 Euro zu küm­mern fuhr der Unbe­kann­te aller­dings wei­ter. Trotz sofor­ti­ger Ver­stän­di­gung der Poli­zei durch die Frau und unmit­tel­ba­rer Fahn­dung meh­re­rer Strei­fen nach dem Last­wa­gen konn­te die­ser nicht mehr ange­trof­fen wer­den. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg nahm den Unfall auf und sucht nun daher Per­so­nen, die Hin­wei­se zum flüch­ti­gen Ver­kehrs­teil­neh­mer geben kön­nen. Nach Aus­sa­ge der 32-Jäh­ri­gen han­del­te es sich um einen wei­ßen Last­zug mit einem mit­ti­gen roten oder oran­ge­nen Strei­fen. Zeu­gen kön­nen sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–510 bei der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Unfall­ver­ur­sa­cher zeigt sich als Gentleman

BAY­REUTH. 75 Jah­re alter Bay­reu­ther ver­ur­sacht einen Ver­kehrs­un­fall und sorgt umge­hend für Ersatz.

Am gest­ri­gen Mitt­woch gegen 10:00 Uhr kam es auf dem Park­platz eines Super­mark­tes in der Nähe des Bau­ho­fes zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen einem Pkw und einem Fuß­gän­ger mit Kin­der­wa­gen. Der 75jährige Unfall­ver­ur­sa­cher über­sah die auf dem Geh­weg, in Höhe der Ein­fahrt zum Park­platz, lau­fen­de Geschä­dig­te mit ihrem Kin­der­wa­gen und tou­chier­te den Kin­der­wa­gen. Zum Glück konn­te die jun­ge Mut­ter den Wagen noch fest­hal­ten und ein Umfal­len ver­mei­den. Durch den Zusam­men­stoß brach eines der Vor­der­rä­der des Kin­der­wa­gens ab, glück­li­cher­wei­se wur­den weder Mut­ter noch das Kind im Kin­der­wa­gen bei dem Unfall ver­letzt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher zeig­te sich als wah­rer Gen­tle­man und kauf­te der jun­gen Mut­ter umge­hend einen neu­en Kinderwagen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Flucht vor der Poli­zei endet mit Unfall

Igens­dorf. Am Mitt­woch­abend ging bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt der Hin­weis auf ein ver­bo­te­nes Kraft­fahr­zeug­ren­nen ein. In der Grä­fen­ber­ger Stra­ße wur­de dar­auf­hin ein 18-jäh­ri­ger mit sei­nem Leicht­kraft­rad fest­ge­stellt. Als die­ser die Beam­ten bemerk­te, bog er nach links auf einen Feld­weg ein und beschleu­nig­te stark um sich einer Kon­trol­le zu ent­zie­hen. Kurz dar­auf fuhr er in eine wei­te­re Links­kur­ve mit unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit, ver­lor die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und stürz­te. Hier­bei ver­letz­te er sich leicht an der lin­ken Hand. Bei der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der Fah­rer ohne gül­ti­gen Füh­rer­schein und ohne Ver­si­che­rung unter­wegs war. Ihm wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Der Sach­scha­den an sei­nem Moped beträgt ca. 250 EUR.

Ver­kleb­tes Türschloss

Egloff­stein. Ein 64-jäh­ri­ger Mann mel­de­te ein ver­kleb­tes Tür­schloss. Bei Ein­tref­fen der Beam­ten in der Mark­gra­fen­stra­ße konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass das Schloss der Woh­nungs­tü­re mit einer unbe­kann­ten Sub­stanz aus­ge­füllt und somit unbrauch­bar gemacht wur­de. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 10 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Hal­lern­dorf. In den Nach­mit­tags­stun­den des Mitt­wochs kam es zu einem fol­gen­schwe­ren Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Rad­fah­rern. Die­se stie­ßen im Begeg­nungs­ver­kehr auf einem Rad­weg zusam­men, sodass sich 12-jäh­ri­ges Mäd­chen leicht und ein 64-jäh­ri­ger Mann schwer ver­letzt wur­de. Der Mann muss­te mit dem Ver­dacht auf mul­ti­ple Kno­chen­brü­che in das Kli­ni­kum Forch­heim ein­ge­lie­fert werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Wer­be­auf­stel­ler beschädigt

MAINROTH/BURGKUNSTADT/LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit zwi­schen Diens­tag, 30.04., und Frei­tag, 10.05., beschä­dig­ten bis­lang unbe­kann­te Täter zwei Wer­be­auf­stel­ler, wel­che „Am Obe­ren Berg“ auf­ge­stellt waren. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hin­wei­se zur Sach­be­schä­di­gung nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.