In ganz Fran­ken und der Erz­diö­ze­se Bam­berg kennt man das Lied der Fran­ken, das in sei­ner vier­ten Stro­phe den „Hei­li­gen Veit von Staf­fel­stein“ besingt, auch wenn die dem Hei­li­gen Veit geweih­te schmucke Barock­ka­pel­le tat­säch­lich auf dem zum benach­bar­ten Ebens­feld gehö­ren­den Ans­berg steht. Und aus ganz Fran­ken und der gesam­ten Erz­diö­ze­se Bam­berg waren am ver­gan­ge­nen Diens­tag vie­le Gläu­bi­ge auf Ein­la­dung des Katho­li­schen Blin­den- und Seh­be­hin­der­ten­werks auf den im Volks­mund genann­ten Veits­berg ange­reist, um mit Pasto­ral­re­fe­ren­tin Regi­ne Schramm aus Fürth und den Kem­märä Kuckuck aus dem Land­kreis Bam­berg die dies­jäh­ri­ge Mai­an­dacht unter dem Mot­to „Mit dem Her­zen sehen“ zu feiern.

Und die Viel­deu­tig­keit des The­mas „Sehen“ hät­te nicht bes­ser in dem Kirch­lein auf dem 460 m hohen Berg im Land­kreis Lich­ten­fels gefei­ert wer­den kön­nen, wo ein Rund­blick weit über das Main­tal hin­aus bis in den Fran­ken- und Thü­rin­ger-Wald, bis in die Rhön und in den Stei­ger­wald und bis Mit­tel­fran­ken genos­sen wer­den kann. Dass man selbst eine solch gran­dio­se Aus­sicht nicht nur mit den Augen genie­ßen kann, wur­de einem in die­ser wun­der­schö­nen Mai­an­dacht nicht nur durch die Anwe­sen­heit eines Blin­den­führ­hun­des bewusst. Regi­ne Schramm, die Katho­li­sche Blin­den- und Seh­be­hin­der­ten Seel­sor­ge­rin der Erz­diö­ze­se, mach­te mit ein­drucks­vol­len Beschrei­bun­gen und Gesten nicht nur die Aus­sicht und das schmucke Got­tes­haus vor dem inne­ren Auge sicht­bar. In ihrer medi­ta­ti­ven Betrach­tung zur Lesung aus dem Lukas Evan­ge­li­um führ­te sie vor Augen, dass das Wich­tig­ste im Leben oft in der Dun­kel­heit, im Ver­bor­ge­nen geschieht, das man letzt­lich nicht mit den Augen, son­dern nur mit dem Her­zen sehen kann. Ein Lachen konn­te sie sich nicht ver­knei­fen, als plötz­lich in der Kapel­le pas­send zu Maria eine Viel­zahl von Mari­en­kä­fern auf­tauch­te. Zu Her­zen ging zwi­schen den Tex­ten und Gebe­ten aber auch die Musik und der Gesang der Kem­märä Kuckuck unter der Lei­tung von Hans-Die­ter Ruß, die mit Gitar­re, Hack­brett, Kon­tra­bass und Akkor­de­on Maria nicht nur als Mai­en­kö­ni­gin besangen.

Drei Gedan­ken zum Ver­hal­ten von Maria, als sie auf der Suche nach ihrem 12 jäh­ri­gen Jesus am Pas­sah-Fest war, gab Regi­ne Schramm, die am Veits­berg ihre letz­te Mai­an­dacht hielt, bevor sie im Sep­tem­ber in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand geht, den Got­tes­dienst­be­su­chern mit auf ihren Lebens­weg. „Dass im Leben nicht alles durch­ge­plant wer­den kann“, davon kann zwei­fel­los auch Josef Braun aus Pferds­feld, der die dies­jäh­ri­ge Mai­an­dacht mit orga­ni­siert hat, berich­ten. Nach sei­ner Erblin­dung und einem spä­te­ren Schlag­an­fall hat er weder sei­nen Humor noch sein Enga­ge­ment auf­ge­ge­ben und ist in Ober­fran­ken ein leuch­ten­des Bei­spiel, wie man auch nach Schick­sals­schlä­gen das Leben anneh­men kann. In ihrer Angst und ihrem Ärger zeig­te Maria auf: „Man darf, ja man soll auch zu sei­nen Gefüh­len ste­hen“. Und letzt­lich zeig­te sich Maria „bereit, auf Gott zu ver­trau­en, ohne Wenn und Aber“. Die­ses „Sehen mit den Augen des Her­zens“, die­se Dank­bar­keit gibt unse­rem Leben die not­wen­di­ge Kraft, rief Regi­ne Schramm den Besu­chern zu. Die bereits in der Andacht trotz der ver­schie­den­sten Han­di­caps aus­ge­strahl­te Lebens­freu­de war erst recht beim anschlie­ßen­den gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein im Dit­ters­brun­ner Gast­haus „Zum Veits­berg“ spür­bar, spä­te­stens als die Gäste von Nürn­berg bis aus dem Fich­tel­ge­bir­ge beim Lied der Fran­ken zum Akkor­de­on mit einstimmten.