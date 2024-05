Bay­erns Staats­mi­ni­ster für Digi­ta­li­sie­rung, Dr. Fabi­an Meh­ring, zeich­net das Land­rats­amt Bam­berg als „digi­ta­les Amt“ aus

Das Land­rats­amt Bam­berg hat die Aus­zeich­nung „digi­ta­les Amt“ ver­lie­hen bekom­men. Der Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster für Digi­ta­les, Dr. Fabi­an Meh­ring, über­reich­te Land­rat Johann Kalb am Frei­tag eine ent­spre­chen­de Pla­ket­te. Vor­aus­set­zung für die­se Aner­ken­nung sind min­de­stens 50 Mög­lich­kei­ten, Ver­wal­tungs­lei­stun­gen online abwickeln zu kön­nen. Beim Land­rats­amt Bam­berg sind es aktu­ell mehr als sechs Dutzend.

Staats­mi­ni­ster Dr. Fabi­an Meh­ring gra­tu­lier­te dem Land­rats­amt zu sei­ner Vor­rei­ter­rol­le: „Der Land­kreis Bam­berg ist ein Leucht­turm für digi­ta­le Bür­ger­nä­he und moder­ne Ver­wal­tung. Land­rat Kalb hat aus sei­ner Behör­de erfolg­reich ein ‚Digi­ta­les Amt‘ gemacht. Die Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­de geht damit in Rich­tung mei­ner Visi­on für einen moder­nen Staat vor­an, der durch eine inno­va­ti­ve Ver­wal­tung besticht. Ich fin­de: Bay­erns Bür­ger sol­len ihre Zeit nicht war­tend in Ämtern ver­brin­gen müs­sen. Statt­des­sen set­zen wir auf ser­vice­ori­en­tier­te, digi­ta­le Ange­bo­te in allen baye­ri­schen Rat­häu­sern und Land­rats­äm­tern. Wenn die Men­schen dem Staat ver­trau­en sol­len, muss moder­ne Ver­wal­tung ihr büro­kra­ti­sches Image able­gen. Der Staat muss wie­der cool sein und von den Men­schen als inno­va­tiv, effi­zi­ent und bür­ger­freund­lich wahr­ge­nom­men wer­den, damit sich die Leu­te posi­tiv mit unse­rem Gemein­we­sen iden­ti­fi­zie­ren. Umso mehr freut mich das beson­de­re Enga­ge­ment des Land­krei­ses Bam­berg, dem ich herz­lich zur Aus­zeich­nung gratuliere!“

Der Land­kreis Bam­berg arbei­tet nach den Wor­ten von Land­rat Kalb im Inno­va­ti­ons­ring des Baye­ri­schen Land­kreis­ta­ges auch über­re­gio­nal an digi­ta­len Lösun­gen mit. Im Pro­jekt „Digi­ta­ler Werk­zeug­ka­sten 3.0“ des Baye­ri­schen Land­kreis­ta­ges geht es zum Bei­spiel um die eigen­hän­di­ge Erstel­lung von digi­ta­len Online-For­mu­la­ren mit­tels einer Soft­ware. Der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen des Land­rats­am­tes Bam­berg ist Teil des För­der­pro­jek­tes zur Ver­bes­se­rung der digi­ta­len Rei­fe des öffent­li­chen Gesund­heits­dien­stes „Pro­jekt ÖGD – Gesund­heits­amt 2025“.

„Klas­si­ker bei unse­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern sind bereits seit Jah­ren die Reser­vie­rung von Kfz-Kenn­zei­chen oder die Anmel­dung von Sperr­müll“, so Land­rat Johann Kalb. Sehr gute Erfah­run­gen hat sei­ne Behör­de auch mit dem digi­ta­len Bau­an­trag gemacht. Und für die Bean­tra­gung des Gebur­ten­bau­mes für Neu­ge­bo­re­ne hat sein Haus selbst eine eige­ne digi­ta­le Lösung entwickelt.

Die digi­ta­len Ange­bo­te des Land­rats­am­tes fin­den Sie hier:

https://​www​.bay​ern​por​tal​.de/​d​o​k​u​m​e​n​t​e​/​b​e​h​o​e​r​d​e​/​6​2​6​6​4​8​2​8​3​9​6​/​o​n​l​i​n​e​v​e​r​f​a​h​ren