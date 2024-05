Das BRK-Her­zens­wunsch-Hos­piz­mo­bil, ein Pro­jekt der Bereit­schaft Bad Ber­neck im BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth, das seit 2019 schwer kran­ken Men­schen ermög­licht, ihre letz­ten Her­zens­wün­sche zu erfül­len, hat am Frei­tag ein neu­es Fahr­zeug in Dienst gestellt. Die fei­er­li­che Wei­he des Fahr­zeugs fand in der Fest­hal­le Nem­mers­dorf statt und wur­de von loka­len Wür­den­trä­gern sowie Ver­tre­tern aus Poli­tik und Kir­che begleitet.

Das Her­zens­wunsch-Hos­piz­mo­bil erfüllt beson­de­re Wün­sche pal­lia­ti­ver Pati­en­ten, wie etwa den Besuch des Hei­mat­or­tes, Kon­zer­te oder fami­liä­re Ereig­nis­se. Die ehren­amt­li­chen Mit­glie­der des BRK in Bad Ber­neck gewähr­lei­sten neben der sach­ge­rech­ten Beför­de­rung auch medi­zi­ni­sche und psy­cho­lo­gi­sche Betreu­ung wäh­rend die­ser beson­de­ren Rei­sen. Das gesam­te Pro­jekt wird aus­schließ­lich durch Spen­den finanziert.

Seit dem Pro­jekt­start im Jahr 2019 hat das Team bereits mit einem gebraucht erwor­be­nen Kran­ken­trans­port­wa­gen wert­vol­le Dien­ste gelei­stet. Dank groß­zü­gi­ger Spen­den konn­te im Herbst 2023 ein neu­es, spe­zi­ell ange­pass­tes Fahr­zeug ange­schafft wer­den, wel­ches nun offi­zi­ell sei­ner Bestim­mung über­ge­ben wurde.

Bei der Ein­wei­hungs­ze­re­mo­nie spra­chen der Bür­ger­mei­ster von Gold­kro­nach, Hol­ger Bär, der die Schirm­herr­schaft über­nahm, und Klaus Bau­er (in Ver­tre­tung von Land­rat Flo­ri­an Wie­demann) und Ste­fan Schuh (in Ver­tre­tung von Tho­mas Ebers­ber­ger) ihre Aner­ken­nung und Dank­bar­keit gegen­über den Ehren­amt­li­chen des Hos­piz­mo­bil-Teams aus.

Sybil­le Pichl, zwei­te stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, beton­te die her­aus­ra­gen­de Rol­le des ehren­amt­li­chen Enga­ge­ments, das wesent­lich zum hohen Anse­hen des Roten Kreu­zes in der Regi­on bei­trägt und sich auch in der Arbeit des Teams des Hos­piz­mo­bils widerspiegelt.

Alex­an­dra Küf­ner, die gemein­sam mit Anja Bau­mann das Pro­jekt lei­tet, dank­te allen Unter­stüt­zern und Spon­so­ren: „Ohne die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung der Bevöl­ke­rung und loka­ler Unter­neh­mer wäre die Fort­set­zung unse­rer Arbeit nicht mög­lich. Ein beson­de­rer Dank gilt auch Jochen Pausch und Bernd Grieß­ham­mer von der Lei­tung BRK-Bereit­schaft Bad Ber­neck, die uns 2023 ihr Ver­trau­en schenk­ten und uns die Lei­tung des BRK-Her­zens­wunsch-Hos­piz­mo­bils Bad Ber­neck übertrugen.“

Der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth wünscht dem Team des BRK­Hos­piz­mo­bils all­zeit gute Fahrt und bedankt sich für ihr wert­vol­les ehren­amt­li­che Engagement!