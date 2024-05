Am Mitt­woch, 15. Mai, von 10 bis zir­ka 12 Uhr, laden das Senio­ren­amt und das Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te zu einer gemein­sa­men Bastel­ak­ti­on ein. Das Team der Lern­werk­statt kommt in die Städ­ti­sche Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, Am Sen­del­bach 1–3 in Bay­reuth. Mit zahl­rei­chen flo­ra­len Moti­ven und Scha­blo­nen wer­den die Teil­neh­men­den gemein­sam Holz­scha­tul­len bema­len und bedrucken, sodass dar­aus rich­ti­ge Kunst­wer­ke ent­ste­hen. Die Scha­tul­len las­sen sich sehr gut zur Auf­be­wah­rung von wert­vol­len Klei­nig­kei­ten oder als Geschenk­do­se ver­wen­den. Außer­dem gibt es Infor­ma­tio­nen zu den aktu­el­len Bera­tungs­an­ge­bo­ten des Senio­ren­am­tes. Um Anmel­dung unter Tele­fon 0921 7846–1437 oder 0921 7846 ‑1436 wird gebe­ten. Die Ange­bo­te der Lern­werk­statt sind kostenfrei!