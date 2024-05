Am Frei­tag-Abend um 19.00h spielt der Jahn sein letz­tes Sai­son­spiel der Sai­son in Großschwarzenlohe.

Der SC Groß­schwar­zen­lo­he spiel­te ver­gan­ge­nen Sams­tag beim Auf­stiegs- und Mei­ster­schafts­an­wär­ter in Münch­berg und besieg­te die­sen mit null zu eins. Die Mann­schaft von den bei­den Trai­nern Bau­er und Schell rück­te nach die­sem Spiel­tag somit auf Platz vier der Tabel­le vor. Die­sen will man im letz­ten Heim­spiel der Sai­son festigen.

Der Jahn will nach dem Aus­wärts­er­folg beim SC Schwa­bach und dem vier­ten Sieg in Fol­ge auch in Groß­schwar­zen­lo­he ger­ne mit einem wei­te­ren Erfolg die Sai­son beschließen.

„Der vier­te Sieg in Serie. Jetzt wol­len wir auch in Groß­schwar­zen­lo­he da wei­ter­ma­chen, wo wir in Schwa­bach auf­ge­hört haben. Es war eine sehr erwach­se­ne Lei­stung der gesam­ten Mann­schaft in einer guten Lan­des­li­ga­par­tie. Mit einem guten Gefühl in die Som­mer­pau­se zu gehen, wird dies­mal unser Anspruch sein, auch wenn uns der Geg­ner viel abver­lan­gen wird. Spie­le gegen Lohe waren schon immer sehr inten­siv. Wir freu­en uns auf die letz­te Par­tie der Sai­son“, Hol­ger Denz­ler, sport­li­cher Lei­ter des Jahn.