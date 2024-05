Nach dem Auf­stieg in die A‑Klasse 2022 und dem Durch­marsch in die Kreis­li­ga im letz­ten Jahr gelang der 2. Mann­schaft Luft­ge­wehr der Schüt­zen­ge­sell­schaft Eber­mann­stadt mit 24:4 Punk­ten in die­sem Jahr der erneu­te Durch­marsch in die Gau­li­ga Ober­fran­ken-West. Auch die zwei Nie­der­la­gen direkt zu Sai­son­be­ginn konn­ten die Mann­schaft danach nicht von ihrer sieg­rei­chen Serie abbringen.

Die Mann­schaft begann vor 11 Jah­re mit einem Durch­schnitts­al­ter von 13 Jah­ren in der Erwach­se­nen­klas­se und schießt nun nach dem 6. Auf­stieg und nahe­zu iden­ti­scher Beset­zung in der glei­chen Klas­se wie die 1. Mann­schaft aus Ebermannstadt.