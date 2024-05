Selbst für gestan­de­ne Poli­ti­ker war das ein außer­ge­wöhn­li­cher Ter­min: 33 Meter über der Erde ver­folg­ten Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, MdB Andre­as Schwarz und Regie­rungs­prä­si­dent Flo­ri­an Luder­schmid auf dem Bau­ge­rüst, wie der gol­de­ne Wet­ter­hahn auf die Turm­spit­ze von Schloss Gey­ers­wörth gesetzt wur­de. „Davon wer­den wir allen erzäh­len, wenn das Gerüst ein­mal weg ist – das glaubt uns dann kei­ner mehr“, scherz­ten die Drei. Damit sei ein wich­ti­ger Mei­len­stein bei der Gene­ral­sa­nie­rung des Bau­denk­mals erreicht worden.

Rund 22,8 Mil­lio­nen Euro kostet die eben­so auf- wie not­wen­di­ge Maß­nah­me, die seit Juli 2019 läuft. Das Geld sieht Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke sehr sinn­voll ange­legt, zumal die Stadt Bam­berg reich­lich und groß­zü­gi­ge För­der­mit­tel erhal­ten hat. „Wir wol­len als Welt­erbe­stadt ein Vor­bild sein, indem wir unse­re Monu­men­tal­bau­ten sach­ge­recht und nach­hal­tig sanie­ren. Ich bin mir sicher, dass sich das Ergeb­nis sehen las­sen kann“, erklär­te Star­ke in sei­ner Anspra­che, in der er auch MdB Lisa Badum begrüßte.

Einer der Geburts­vä­ter des Pro­jekts ist MdB Andre­as Schwarz, der eine „Gold­ader für die Stadt“ dar­stel­le (Star­ke), weil er schon vie­le För­der-Mil­lio­nen für Bam­berg orga­ni­siert hat. Der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te erin­nert sich: „Den Start­schuss für das Pro­jekt haben wir im Haus­halts­aus­schuss 2016 gelegt, als wir 7,15 Mil­lio­nen Euro als Anschub­fi­nan­zie­rung bewil­ligt haben. Das hat ande­re Geld­ge­ber bewo­gen, auch einen Bei­trag zu lei­sten.“ So wird die Stadt Bam­berg jetzt bei der Finan­zie­rung durch den Zuschuss der Beauf­trag­ten der Bun­des­re­gie­rung für Kul­tur und Medi­en, dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wis­sen­schaft und Kunst (Ent­schä­di­gungs­fonds Bay­ern), von der Regie­rung von Ober­fran­ken (Städ­te­bau­för­de­rung), von der Ober­fran­ken­stif­tung und von der Baye­ri­schen Lan­des­stif­tung unter­stützt. Bei der Stadt ver­bleibt somit ein Eigen­an­teil von rund einem Drit­tel der Kosten.

Arbeits­ort für die Verwaltung

Beein­druckt von dem Sanie­rungs­pro­jekt zeig­te sich Ober­fran­kens Regie­rungs­prä­si­dent Flo­ri­an Luder­schmid. „Immer wenn ich nach Bam­berg kom­me, geht es hoch hin­aus – vor zwei Wochen war ich auf dem Gerüst am Micha­els­berg, heu­te auf dem Turm von Schloss Gey­ers­wörth“, schwärm­te er und fass­te die Geschich­te des Gebäu­des, das in sei­nen Ursprün­gen auf das Jahr 1313 zurück­geht und ehe­mals als Stadt­pa­lais der Patri­zi­er­fa­mi­lie Gey­er aus Nürn­berg errich­te­te wur­de, mar­kant zusam­men: „Es ist ein wich­ti­ger Teil des Welt­kul­tur­er­bes Bam­berg. Es zeugt von bür­ger­li­chem Stolz, von fürst­li­cher Reprä­sen­ta­ti­on und Ver­wal­tungs­ge­schich­te.“ Seit 1904 ist Schloss Gey­ers­wörth im Eigen­tum der Stadt Bam­berg und wur­de bis zum Start der Sanie­rung als Ver­wal­tungs­ge­bäu­de genutzt.

Auch nach der geplan­ten Fer­tig­stel­lung zum Jah­res­wech­sel 2025/2026 soll es als Amts­ge­bäu­de die­nen. Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke erläu­ter­te: „Wir pla­nen eine gro­ße Rocha­de inner­halb der Stadt­ver­wal­tung, wenn die ener­ge­ti­sche Sanie­rung des Rat­hau­ses am Max­platz beginnt.“ Das Ziel sei es, alle Mit­ar­bei­ten­den in den vor­han­de­nen städ­ti­schen Immo­bi­li­en unter­zu­brin­gen, ohne dass Con­tai­ner auf­ge­stellt wer­den müs­sen. Das Schloss Gey­ers­wörth spie­le hier eine zen­tra­le Rolle.

Umso wich­ti­ger ist es, dass die Arbei­ten trotz eini­ger unvor­her­seh­ba­rer Hemm­nis­se wie der Coro­na-Pan­de­mie, dem Ukrai­ne-Krieg und dem schlech­ten Zustand des Gebäu­des gut vor­an­ge­schrit­ten sind. Bei die­ser Maß­nah­me wer­den die Dach­stüh­le und Dächer instand­ge­setzt, Rück­bau- und Umbau­ar­bei­ten im Innen­be­reich vor­ge­nom­men sowie die Decken und Fas­sa­den saniert. Die gebäu­de­tech­ni­sche Instal­la­ti­on wird kom­plett erneu­ert, um eine deut­li­che Ver­bes­se­rung der Nut­zungs­be­din­gun­gen zu erzie­len. Brand­schutz und Bar­rie­re­frei­heit wer­den best­mög­lich den aktu­el­len Richt­li­ni­en ent­spre­chend umgesetzt.

Acht Fen­ster über den Dächern der Altstadt

Im Mit­tel­punkt an die­sem Tag stand der 1424 erst­mals erwähn­te Turm, des­sen Holz­kon­struk­ti­on sta­tisch instand­ge­setzt wur­de. Zudem wur­de die Holz­schutz­mit­tel­be­la­stung ver­rin­gert, Holz­ver­scha­lung, Ver­blechun­gen und Schie­fer­deckung wur­den erneu­ert. Im Acht­ort­ge­schoss und im Geschoss der zwie­bel­för­mi­gen Wel­schen Hau­be wur­den alle acht Fen­ster geöff­net und geben nun den Rund­um­blick über die Dächer der Alt­stadt von Bam­berg frei. Auch die Ein­zel­tei­le der Turm­spit­ze wur­den sta­tisch ertüch­tigt, restau­riert und ver­gol­det. In der hoch­ova­len Kugel unter­halb des Wet­ter­hahns wur­de eine Zeit­kap­sel mit aktu­el­len Infor­ma­tio­nen und Doku­men­ten ein­ge­setzt. Wenn die Bau­maß­nah­me abge­schlos­sen ist, soll ein Dach­strah­ler die Turm­be­krö­nung sen­si­bel in Sze­ne set­zen. Dann sol­len auch klei­ne geführ­te Grup­pen die Mög­lich­keit erhal­ten, den Turm zu besichtigen.

Für die detail­ge­naue Pla­nung und akku­ra­te Umset­zung des Pro­jekts dank­te Star­ke sei­nem Finanz­re­fe­ren­ten Bert­ram Felix und des­sen Team. MdB Schwarz leg­te noch eine Schip­pe drauf und beton­te: „In Deutsch­land arbei­ten nicht alle Rat­häu­ser so auf den Punkt wie hier in Bam­berg. Höch­sten Respekt für Sie, Herr Felix, und Ihr Team: Sie sind abso­lut zuverlässig!“

Das gilt auch für den benach­bar­ten Barock­flü­gel, wo zum Jah­res­wech­sel 2023/2024 die Sanie­rung für ins­ge­samt 9,8 Mil­lio­nen Euro begon­nen hat – mit ent­spre­chen­den För­der­mit­teln. Ver­nom­men hat Andre­as Schwarz auch, dass für die Neu­ge­stal­tung der Innen­hö­fe und die Sanie­rung des Renais­sance­saals noch ein paar Euro an För­der­mit­teln feh­len. „Ich habe die Haus­auf­ga­be an mich schon ver­stan­den“, ver­si­cher­te der Bundespolitiker.