Im Rah­men der gemein­sa­men Sanie­rungs­ta­ge des Leer­stands-Manage­ments der Land­krei­se Wun­sie­del, Hof und Bay­reuth sowie der kreis­frei­en Städ­te Hof und Bay­reuth fin­det am Sams­tag, 18. Mai, um 10 Uhr, die Besich­ti­gung eines sanier­ten alten Sand­stein­hau­ses in der Bay­reu­ther Innen­stadt statt. Das Bau­ern­haus mit­ten in der Stadt war gedank­lich schon dem Abbruch geweiht. Der Tat­sa­che, dass es sich um eine Grenz­be­bau­ung han­delt, wel­che einen Neu­bau auf dem Grund­stück sehr ein­ge­schränkt hät­te, aber auch dem Charme des Gebäu­des mit sei­ner Sand­stein­fas­sa­de sowie der Über­zeu­gungs­kraft der Archi­tek­ten ist es zu ver­dan­ken, dass sich die auf­ge­schlos­se­ne Bau­herrn­fa­mi­lie auf die umfas­sen­de Sanie­rung ein­ließ. So ent­stand ein wah­res Schmuck­stück mit modern­ster Haus- und Sicher­heits­tech­nik. Manu­el Peetz, pla­nen­der und aus­füh­ren­der Archi­tekt, wir die Besich­ti­gung beglei­ten und für Fra­gen zur Ver­fü­gung stehen.

Um Anmel­dung über das Online-Ver­an­stal­tungs­por­tal „Stadt – Land – Leben“ (www​.regi​on​-bay​reuth​.de) wird gebe­ten. Inter­es­sier­te erhal­ten die Adres­se nach der Anmeldung.