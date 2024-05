Auch das drit­te Lasten­rad „Annie“ der Initia­ti­ve: Frei​la​.info des Ver­eins Forch­heim for Future e.V. hat nun eine Aus­leih­sta­ti­on gefun­den. Vom Café Nord­stern am Joseph-Otto-Platz aus kann es ab Diens­tag, 14.05.2024 genutzt wer­den. Annie Lon­don­der­ry wird leih­wei­se vom Ver­band Freie Lasten­rä­der e.V. für das Pro­jekt in Forch­heim zur Ver­fü­gung gestellt. Annie ist ein ein­spu­ri­ges Lasten­rad mit Motor­un­ter­stüt­zung und hat die Bau­form eines Long John, d.h. die Lade­flä­che befin­det sich zwi­schen Len­ker und Vorderrad.

Das Rad besitzt einen auf­klapp­ba­ren Korb, ist extrem schmal und hat einen nied­ri­gen Schwer­punkt. Annie fährt sich im unbe­la­de­nen Zustand fast wie ein nor­ma­les Fahr­rad. Sobald man aber Ladung mit­nimmt, muss man sich beim Schie­ben und Los­fah­ren auf den dann höhe­ren Schwer­punkt ein­stel­len. Das Lasten­rad eig­net sich sowohl für den Kin­der­trans­port als auch für klei­ne­re bis mitt­le­re Lasten, ins­be­son­de­re auf mitt­le­ren und lan­gen Strecken. Bei Bedarf kann ein pas­sen­der Kin­der­sitz mit aus­ge­lie­hen wer­den. Regi­strie­rung und Buchung erfol­gen auf: https://​frei​la​.info.