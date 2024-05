Den Eifel­turm in Sichtweite

Das natio­na­le Ham­mer­wurf-Mee­ting in Lan­gen­brand war für die besten Ath­le­ten die­ser Diszplin der erste Test- und Norm­wett­kampf der Som­mer­sai­son. Im Vor­pro­gramm star­te­te von der Kulm­bach-Stadt­steina­cher Wer­fer­grup­pe bei der B‑Jugend Mat­ti Hum­mel. Der 17Jährige hat­te sich viel vor­ge­nom­men und auch viel drauf. Doch sei­ne besten Wür­fe waren ein­mal mehr über­tre­ten. Mit 64,50 Meter lag er schließ­lich deut­lich vor der Kon­kur­renz. Die EM-Norm von 67,50 Metern für die dies­jäh­ri­ge U18-EM kann aber in den näch­sten Wett­kämp­fen durch­aus fallen.

In Haupt­wett­kampf der Män­ner war den bei­den besten deut­schen Ham­mer­wer­fern Mer­lin Hum­mel (UAC Kulm­bach) und Sören Klo­se (LG Ein­tracht Frankfurt/​beide 22Jahre alt), Ner­vo­si­tät anzu­mer­ken, galt es doch die Direkt-Nor­men für die EM in Rom (76,50 Meter) und viel­licht auch schon für die Olym­pi­schen Spie­le in Paris (78,20 Meter) mög­lichst gleich im ersten Wett­kampf unter Dach und Fach zu brin­gen. Klo­se hat­te sei­nen besten Ver­such gleich im ersten Duch­gang und leg­te 76,78 Meter vor – EM-Norm. Mer­lin Hum­mel warf Sekun­den spä­ter 76,08 Meter. Dann ein ungül­ti­ger Ver­such ehe der Ham­mer des Kulm­ba­chers unter dem Bei­fall der Zuschau­er bei 77,65 Meter lan­de­te. EM-Norm, baye­ri­scher Rekord und nur 55 Zen­ti­me­ter von der direk­ten Olym­pia-Norm ent­fernt. Die­se soll nun in den näch­sten Tagen bei Wett­kämp­fen in Erding (17.Mai), Kladno/​Cz (22.Mai) oder Halle/​S. (25.Mai) fal­len. Wenn nicht, dürf­te Mer­lin Hum­mel auch durch sein Lan­gen­bran­der Ergeb­nis soviel Punk­te im World-Ran­king gesam­melt haben, dass ein Start in Paris immer wahr­schein­li­cher wird.