Das näch­ste Bil­der­buch­ki­no fin­det am Frei­tag, 17. Mai, von 15 bis 15.30 Uhr in der Black Box im RW21 statt. Im Mit­tel­punkt steht dabei Nico­le Rön­digs‘ Buch „Der Mar­me­la­den­wolf“, in dem eine Grup­pe Kin­der in einem Dorf am Wald­rand lebt. Auf dem Schul­weg quer durch den dunk­len Wald läuft eines Tages der klei­ne Car­lo dem hung­ri­gen Wolf vor die Schnau­ze. Mit einer Not­lü­ge schafft es aber der Jun­ge, den Wolf aus­zu­trick­sen. Zum Bil­der­buch­ki­no sind alle Kin­der ab vier Jah­ren willkommen.