End­lich wie­der Bah­nen zie­hen und den Som­mer genie­ßen: Das Frei­Bad in Hof öff­net in die­sem Jahr am Don­ners­tag, 30. Mai 2024 (Fron­leich­nam).

Die Vor­be­rei­tun­gen lau­fen bereits seit Wochen auf Hoch­tou­ren: Durch den unge­wöhn­lich spä­ten Frost konn­ten die not­wen­di­gen Sanie­rungs­ar­bei­ten in den Becken jedoch erst sehr spät durch­ge­führt wer­den. „Hin­zu kam, dass auf­grund der vie­len Regen­ta­ge im Mai die Aus­bes­se­rungs­ar­bei­ten eini­ge Male ver­scho­ben wer­den muss­ten, sodass wir jetzt etwas spä­ter dran sind als ursprüng­lich geplant“, erklärt Michae­la Fran­ke, HofBad-Betriebsleiterin.

Doch nun freu­en sich alle auf einen erfolg­rei­chen Sai­son­start, der mit dem tra­di­tio­nel­len Anschwim­men durch Ver­tre­ter der Stadt Hof und einem Weiß­wurst­früh­stück gefei­ert wird.