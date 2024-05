„Es ist ein Pri­vi­leg, seit nun­mehr zehn Jah­ren wie­der in die­ser wun­der­schö­nen Stadt woh­nen und arbei­ten, hier leben zu dür­fen. Ich bin sehr dank­bar dafür.“ Mit die­sem Bekennt­nis zu Bam­berg trug sich Erz­bi­schof Her­wig Gös­sl am Diens­tag ins Gol­de­ne Buch der Stadt Bam­berg ein. „Ich darf Ihnen im Namen der Stadt Bam­berg viel Erfolg als Erz­bi­schof wün­schen und stets eine glück­li­che Hand bei der Wahr­neh­mung ihrer wich­ti­gen Auf­ga­ben“, beton­te Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke bei der Fei­er­stun­de im Roko­ko­saal des Alten Rathauses.

Erst zwei Mona­te ist es her, dass der 57-jäh­ri­ge, gebür­ti­ge Münch­ner im Dom in sein neu­es Amt ein­ge­führt wur­de. Als Novi­zen betrach­tet Star­ke den Chef am Dom­berg aller­dings nicht, schließ­lich brin­ge er beste Vor­aus­set­zun­gen mit, um sein Amt gut aus­üben zu kön­nen: „Sie sind kein Unbe­kann­ter, sie haben schon vie­le Erfah­run­gen hier gesam­melt. Durch ihre Funk­ti­on als Weih­bi­schof ken­nen sie die Diö­ze­se wie ihre Westen­ta­sche.“ In Anwe­sen­heit von Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern der Stadt­rats­frak­tio­nen, von Füh­rungs­kräf­ten der Stadt, von MdB Andre­as Schwarz und MdB Tho­mas Sil­ber­horn sowie vom stell­ver­tre­ten­den Land­rat Bru­no Kell­ner lob­te der Ober­bür­ger­mei­ster die gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen Stadt und Erz­bis­tum, die es schon seit Jahr­zehn­ten gebe. Star­ke hob die „seel­sor­ge­ri­sche und sozia­le“ Bedeu­tung der Kir­che in Bam­berg her­vor, denn „vie­le Lei­stun­gen in der Stadt wären nicht mög­lich ohne das hilf­rei­che Enga­ge­ment der Erz­diö­ze­se“. So wer­den allein 26 von ins­ge­samt 54 Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen und drei gro­ße Pfle­ge­ein­rich­tun­gen von der katho­li­schen Kir­che betrie­ben. Mit Freu­de hat der OB ver­nom­men, dass der neue Erz­bi­schof als Mut­ma­cher wir­ken wol­le. Dies sei der rich­ti­ge Ansatz. „In der heu­ti­gen Zeit bie­ten unse­re Kir­chen die not­wen­di­ge Ori­en­tie­rung. Gera­de in einer aus­ein­an­der­drif­ten­den Gesell­schaft, die sehr auf den Zusam­men­halt ange­wie­sen ist“, beton­te Starke.

„Zum Wohl der Stadt wirken“

Gös­sl stimm­te dem OB in sei­nem Gruß­wort aus­drück­lich zu, als er sag­te: „„Wir müs­sen dem Hass und der Het­ze etwas ent­ge­gen­set­zen, die nicht nur im digi­ta­len Netz, son­dern auch im täg­li­chen Umgang mit­ein­an­der immer bru­ta­ler um sich grei­fen.“ Für die Ein­la­dung, sich im Gol­de­nen Buch der Stadt Bam­berg ver­ewi­gen zu dür­fen, dank­te er herz­lich. Er wer­te­te dies als Zei­chen dafür, „wie in Bam­berg in einem guten Mit­ein­an­der von Kir­che und Kom­mu­ne Pro­ble­me ange­gan­gen und Lösun­gen gesucht wer­den zum Wohl der Stadt und ihrer Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner. Möge nach die­sem fei­er­li­chen Auf­takt unser gemein­sa­mer Weg in guter Wei­se wei­ter­ge­gan­gen wer­den, in gro­ßer Offen­heit und mit viel Ver­trau­en.“ Die­ses gute Mit­ein­an­der sei aber kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit, es gel­te viel­mehr, „sich immer wie­der neu mit­ein­an­der auf den Weg zu machen, mit­ein­an­der zu spre­chen, zu dis­ku­tie­ren, viel­leicht auch mal zu strei­ten, aber nie um des Recht­ha­bens wil­len, son­dern immer zum Wohl der Stadt und der Men­schen, die hier leben.“ In die­sem Sinn möch­te er ger­ne wir­ken in „die­ser unse­rer Stadt Bamberg“.

Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke über­gab zur Erin­ne­rung an den beson­de­ren Tag einen Fak­si­mi­le-Druck der „Bam­ber­ger Apo­ka­lyp­se“, ein bunt bebil­der­tes, rund 1000 Jah­re altes Werk, das sich im Ori­gi­nal in der Staats­bi­blio­thek Bam­berg befindet.