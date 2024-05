Her­ren Nord­li­ga 1: TC Münch­berg – Baur SV II 8:1

Auch im zwei­ten Sai­si­on­spiel konn­ten die zwei­ten Her­ren gegen einen star­ken Geg­ner nicht viel ent­ge­gen­set­zen. Im Ein­zel konn­te sich nur Ruben Zuni­ga nach ver­lo­re­nem ersten Satz zurück ins Spiel kämp­fen und an Posi­ti­on 1 den ein­zi­gen Punkt für sei­ne Mann­schaft sichern. Juli­en Zuni­ga, Ste­fan Fürst, Tizi­an Wag­ner, Luis Dötschel und Colin Hei­nisch unter­la­gen jeweils klar. In den anschlie­ßen­den Dop­peln blie­ben die Gast­ge­ber klar über­le­gen und ent­schie­den alle 3 Punk­te für sich.

Die Ergeb­nis­se: Ara­ci – Zuni­ga R. 6:2, 4:6, 8:10; Hamann – Zuni­ga J. 6:0, 6:1; Ben­ker – Fürst 6:0, 6:1; Berg­mann – Wag­ner 6:0, 6:3; Zim­mer­mann – Dötschel 6:2, 6:0; Berg­mann – Hei­nisch 6:0, 6:2; Araci/​Bergmann – Zuni­ga R./Heinisch 6:2, 6:1; Bergmann/​Zimmermann – Zuni­ga J./Dötschel 6:3, 6:2; Hamann/​Bergmann – Fürst/​Wagner 6:1, 6:1.

Her­ren Nord­li­ga 5: TSC Main­leus II – Baur SV III 1:5

Nach dem Unent­schie­den der Vor­wo­che gab es für die drit­ten Her­ren einen kla­ren Aus­wärts­sieg in Main­leus. Im Ein­zel setz­ten sich Harald Tuma, Paul Rött­gen und Micha­el Schnei­der klar gegen ihre Kon­tra­hen­ten durch, ein­zig Chri­sti­an Pit­ter­off muss­te sich geschla­gen geben. In den Dop­peln ließ sich das Baur SV Team den Sieg nicht mehr neh­men und ent­schied bei­de Par­tien für sich.

Damen Nord­li­ga 1: Baur SV – TV Wal­len­fels 6:3

Mit einer star­ken Team­lei­stung fei­er­ten sich die Damen ihren zwei­ten Sai­son­sieg. Nach­dem in der ersten Ein­zel­run­de mit Nie­der­la­gen von Lia Meindl­schmidt, Anni­ka Pet­te­rich und Ame­lie Dötschel alle drei Spie­le an die Gäste aus Wal­len­fels gin­gen, sah es in ver­än­der­ter Auf­stel­lung nach einer engen Par­tie für die Burg­kunst­adterin­nen aus. In der zwei­ten Run­de sicher­te Julia Wim­mer im Spit­zen­ein­zel mit einer star­ken Lei­stung sou­ve­rän den ersten Sieg. Julia Fischer hol­te nach einem umkämpf­ten zwei­ten Satz den zwei­ten Punkt und auch Nico­le Tuma zeig­te eine über­zeu­gen­de Lei­stung und sorg­te damit für den wich­ti­gen drit­ten Punkt. Damit fehl­ten den Baur SVle­rin­nen zwei Dop­pel­sie­ge zum Erfolg. Den ersten erspiel­ten Julia Fischer/​Amelie Dötschel unge­fähr­det in einer kla­ren Par­tie und auch das Ein­ser­dop­pel mit Julia Wimmer/​Tina Ham­mer­schmidt zog nach und ent­schied die Par­tie zugun­sten der Baur SV Damen. Nach­dem Lia Meindlschmit/​Nicole Tuma nach ver­lo­re­nem ersten Satz auch im zwei­ten klar zurück­la­gen, gelang ihnen ein star­kes Come­back und damit konn­te auch das drit­te Dop­pel im Match­tie­break gesi­chert werden.

Die Ergeb­nis­se: Wim­mer – Weiß 6:0, 6:3; Meindl­schmidt – Kot­schen­reu­ther 0:6, 1:6; Fischer – Berg­ner 6:1, 7:5; Pet­te­rich – Kos­satz 1:6, 1:6;Tuma – Pit­troff 6:1, 6:1; Dötschel – Weiß 4:6, 2:6; Wimmer/​Hammerschmidt – Weiß/​Kossatz 6:2, 6:4; Meindlschmidt/​Tuma – Kotschenreuther/​Pittroff 1:6, 7:6, 10:4; Fischer/​Dötschel – Weiß/­Mül­ler-Gei 6:3, 6:2.

Damen – Nord­li­ga 4: Baur SV II – TC GW Stein­wie­sen 0:6

In ihrem ersten Ein­satz konn­ten die zwei­ten Damen lei­der kei­nen Punkt sichern. Lisa Frisch, Made­lei­ne Schnei­der, Jule Naun­dorf und Anna-Loui­sa Vogt­mann muss­ten sowohl im Ein­zel als auch im Dop­pel ihre Begeg­nun­gen in zwei Sät­ze an die Geg­ne­rin­nen aus Stein­wie­sen abgeben.

Her­ren Lan­des­li­ga 2: Baur SV – TC Hof 5:4

Wie schon in der Vor­wo­che hol­ten sich die 1. Her­ren einen knap­pen Heim­erfolg. In der ersten Ein­zel­run­de ver­lor Dani­el Vlcek an 2 gegen den star­ken Tsche­chen Bla­zek, Kevin Monat hat­te im Match­tie­break knapp das Nach­se­hen. Seba­sti­an Schnei­der hol­te hin­ge­gen den ersten Ein­zel­punkt. In der zwei­ten Run­de knüpf­te Pas­cal Men­nel mit einem Zwei­satz­sieg dar­an an. David Mra­zek zeig­te her­aus­ra­gen­des Ten­nis gegen sei­nen Lands­mann Mis­kov­sky und hol­te den drit­ten Punkt. Nach mehr als zwei­stün­di­gem Kampf hat­te Kapi­tän Ste­fan Kor­nitz­ky gegen den Tsche­chen Bucha das Nach­se­hen. Mit einem 3:3 nach den Ein­zeln hol­ten Mrazek/​Vlcek in Dop­pel als erste den vier­ten Punkt, wäh­rend Monat/​Mennel unter­la­gen. Das Drei­er-Dop­pel Kornitzky/​Schneider muss­te ent­schei­den. Nach ver­ge­ge­be­nen Satz­bäl­len kämpf­ten sich bei­de in den Match­tie­break. Hier sahen sie bei 1:5 und 6:8 schon wie die Ver­lie­rer aus, hol­ten mit vier Punk­ten am Stück aber den erlö­sen­den fünf­ten Sieg­punkt zum zwei­ten Heimerfolg.

Die Ergeb­nis­se: Mra­zek – Mis­kov­sky 6:2, 6:2; Vlcek – Bla­zek 3:6 2:6; Dr. Kor­nitz­ky – Bucha 4:6, 5:7; Monat – Rai­thel 6:2, 3:6, 4:10; Men­nel – Peetz 6:0, 6:3; Schnei­der – Miklas 6:3, 6:3; Mrazek/​Vlcek – Miskovsky/​Bucha 6:3, 6:3; Monat/​Mennel – Blazek/​Raithel 1:6, 0:6; Kornitzky/​Schneider – Peetz/​Miklas 6:7, 6:3, 10:8.