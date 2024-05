Am Sonn­tag, dem 5. Mai 2024 wähl­ten die Mit­glie­der des AfD Kreis­ver­bands Bay­reuth Bezirks- und Kreis­rat Mario Schul­ze ein­stim­mig zum Kreis­vor­sit­zen­den. Mario Schul­ze gehört seit 2020 dem Kreis­vor­stand in Bay­reuth an, seit Okto­ber 2023 ist der Vor­sit­zen­der der AfD-Frak­ti­on im Bezirks­tag von Ober­fran­ken. In sei­ner Vor­stel­lungs­re­de bedank­te sich Schul­ze bei sei­nem Vor­gän­ger, Dr. Chri­sti­an Erde­len, der dem Ver­band seit 6 Jah­ren vor­ge­stan­den hat. Schwer­punkt der Arbeit des neu­en Vor­stands soll die Vor­be­rei­tung der Bun­des­tags- und Kom­mu­nal­wahl sein.“