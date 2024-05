Zum Auf­takt in die dies­jäh­ri­ge Sand­platz­sai­son star­te­ten am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de 7 Baur SV Teams. Die Damen, Her­ren I und die Bam­bi­ni hol­ten sich am ersten Medenspiel­wo­chen­en­de direkt den ersten Sieg, wäh­rend die Her­ren II und die Kna­ben unter­la­gen und die Junio­ren und Her­ren III sich ein Unent­schie­den sichern konnten.

Kna­ben 15 Nord­li­ga 2:

TC WR Coburg III – Baur SV 4:2

In Coburg reich­te es für die Kna­ben nicht für einen Auf­takt­sieg. Im Ein­zel sieg­te Luis Dötschel sou­ve­rän, wäh­rend Jakub Fischer und Vin­cent Hüm­mer klar unter­le­gen waren. The­re­sa Mül­ler unter­lag nach einem knap­pen Match im Match­tie­break. In den Dop­peln konn­te das Unent­schie­den nicht mehr gesi­chert wer­den, hier hol­te sich nur die Paa­rung Luis Dötschel/​Theresa Mül­ler noch einen Punkt.

Junio­ren 18 Nord­li­ga 1:

Baur SV – TC Hof 3:3

Die Junio­ren hol­ten in ihrer ersten Begeg­nung in der höch­sten Jugend­li­ga ein Unent­schie­den. Juli­an Win­ter und Nico­las Win­ter ent­schie­den ihre Ein­zel über­le­gen für sich, Tim Knäb­lein und Tizi­an Wag­ner muss­ten sich in zwei Sät­zen geschla­gen geben. Im Dop­pel sieg­ten Juli­an Winter/​Nicolas Win­ter erneut klar, Tim Knäblein/​Tizian Wag­ner hät­ten fast noch den Sieg ein­fah­ren kön­nen, unter­la­gen aber im drit­ten Satz knapp mit 9:11.

Her­ren Nord­li­ga 1:

Baur SV II – TC RW Bay­reuth II 1:8

Für die zwei­ten Her­ren gab es wenig zu holen. Im Spit­zen­ein­zel unter­lag Dori­an Uhl­ein in einer knap­pen Par­tie mit 10:12 im drit­ten Satz und auch Ruben Zuni­ga, Tim Knab­lein, Ste­fan Fürst und Tizi­an Wag­ner muss­ten ihren Geg­nern zum Sieg gra­tu­lie­ren. An Posi­ti­on 3 hol­te Juli­en Zuni­ga den Ehren­punkt für sein Team. Auch in den Dop­peln blie­ben die Gäste aus Bay­reuth über­le­gen und sicher­ten sich alle drei Punkte.

Die Ergeb­nis­se: Uhl­ein – Mül­ler 6:3, 1:6, 10:12; Zuni­ga R. – Sei­fert 1:6, 4:6; Zuni­ga J. – Greim 6:2, 6:4; Knäb­lein – Hack 1:6, 3:6; Fürst – Mei­ster 3:6, 2:6; Wag­ner – Gli­e­mann 2:6, 2:6; Zuniga/​Zuniga – Müller/​Hack 6:7, 6:0, 9:11; Knäblein/​Fürst – Seifert/​Meister 2:6, 4:6; Wagner/​Röttgen – Greim/​Gliemann 2:6, 3:6.

Damen Nord­li­ga 1:

TC SW Creu­ßen – Baur SV 2:7

Im ersten Sai­si­on­spiel sicher­ten sich die Damen einen kla­ren Aus­wärts­sieg. Mari­ja Radu­lo­vic und Julia Wim­mer mach­ten im Ein­zel kur­zen Pro­zess und ent­schie­den ihre Par­tien deutlch für sich und auch Tina Ham­mersch­idt und Julia Fischer konn­ten ihre Par­tien in zwei Sät­zen für sich ent­schei­den. Nach ver­lo­re­nem ersten Satz hol­te sich Lia Meindl­schmidt den Sieg im Match­tie­break und mach­te damit den Sieg bereits nach den Ein­zeln sicher. Ein­zig Ame­lie Dötschel muss­te sich in einem knap­pen Match geschla­gen geben. In den Dop­peln blie­ben die Baur SV Spie­le­rin­nen über­le­gen, Radulovic/​Wimmer und Hammerschimdt/​Fischer sicher­ten zwei wei­te­re Punk­te, nur das Drei­er­dop­pel Meindlschmidt/​Dötschel unter­lag nach einem engen Spiel im Matchtiebreak.

Die Ergeb­nis­se: Loh – Radu­lo­vic 0:6, 1:6; White – Wim­mer 0:6, 0:6; Loh – Meindl­schmidt 6:3, 3:6, 7:10; Möckl – Ham­mer­schmidt 3:6, 6:7; Schor­ner – Fischer 6:7, 0:6; Hüb­sch­mann – Dötschel 6:4, 6:4; Loh/​Loh – Radulovic/​Wimmer 1:6, 0:6; White/​Möckl – Hammerschmidt/​Fischer 2:6, 4:6; Schorner/​Hübschmann – Meindlschmidt/​Dötchel 2:6, 6:3, 10:8.

Her­ren Lan­des­li­ga 2:

Baur SV – TC RW Bay­reuth 5:4

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag star­te­ten die 1. Her­ren mit einem 5–4 Sieg gegen Rot-Weiß Bay­reuth in die Som­mer­sai­son. In der ersten Run­de zeig­te Dani­el Vlcek an 2 star­kes Ten­nis und gewann in zwei Sät­zen. Kevin Monat hat­te in einem engen Match knapp das Nach­se­hen. Seba­sti­an Schnei­der an 6 hin­ge­gen kämpf­te stark, um nach Rück­stand noch mit 11:9 im Match­tie­break zu triumphieren.

In der zwei­ten Run­de gewann David Mra­zek das Spit­zen­ein­zel durch Auf­ga­be, wäh­rend Pas­cal Men­nel in zwei Sät­zen unter­lag. Ste­fan Kor­nitz­ky an Posi­ti­on 3 ver­lor in einer engen Begeg­nung. Mit einem 3:3 nach den Ein­zeln ent­schie­den die Dop­pel die Begeg­nung. Vlcek/​Kornitzky gewan­nen durch Auf­ga­be und Mrazek/​Monat hol­ten den ent­schei­den­den Punkt ohne Spiel­ver­lust. Mennel/​Schneider spiel­ten gut, hat­ten aber im Match­tie­break das Nachsehen.

Die Ergeb­nis­se: Mra­zek – L. Amm (w.o.); Vlcek – Bil­lek 6:3, 6:1; Dr. Kor­nitz­ky – Dr. Amm 5:7, 3:6; Monat – Kaiß­ling 4:6, 4:6; Men­nel – Fattah 1:6, 4:6; Schnei­der – Nuß­bickel 1:6, 6:3, 11:9; Vlcek/​Kornitzky – L. Amm/​Kaißling (w.o.); Mrazek/​Monat – Billek/​P. Amm 6:0, 6:0; Mennel/​Schneider – Fattah/​Nußbickel 6:4, 1:6, 3:10.

Vor­schau:

Am Sonn­tag, den 12.05.2024 emp­fan­gen die 1. Her­ren in der Lan­des­li­ga 2 die Gäste aus Hof. Die 1. Damen haben in der Nord­li­ga 1 eben­falls am Sonn­tag den TV Wal­len­fels zu Gast und die 2. Damen spie­len gegen die Spie­le­rin­nen vom TC GW Stein­wie­sen, Spiel­be­ginn für alle 3 Par­tien ist um 10:00. Die Teams freu­en sich über zahl­rei­che Unter­stüt­zung und Zuschauer.