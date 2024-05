Preis­ge­krön­tes „rund­um“ geht in die drit­te Run­de – ein­tau­chen, ent­decken, genießen!

Das Land­kreis-Maga­zin „rund­um“ erscheint in die­sem Jahr bereits zum drit­ten Mal – und die Ver­ant­wort­li­chen haben sich das ehr­gei­zi­ge Ziel gesetzt, noch mehr Lust auf den Land­kreis Bay­reuth zu machen. Wer ein neu­es Exem­plar in Hän­den hält, der taucht ein in die „Was­ser­wel­ten“ des Land­krei­ses Bay­reuth, der ent­deckt außer­ge­wöhn­li­che Sport­ar­ten und genießt kuli­na­ri­sche Schät­ze, die es so nur in der Regi­on gibt. „rund­um“ – mitt­ler­wei­le mit dem renom­mier­ten Ger­man Design Award aus­ge­zeich­net – steht auch dies­mal für Geschich­ten über ein­zig­ar­ti­ge Men­schen, span­nen­de Unter­neh­men und unver­gleich­li­che Natur­land­schaf­ten, die nur dar­auf war­ten, erkun­det zu werden.

Bei der Vor­stel­lung der 3. Aus­ga­be im Schlossca­fé Fan­tai­sie in Eckers­dorf wur­de schnell klar: Im Land­kreis-Maga­zin soll sich jeder Bür­ger, jeder Tou­rist und jeder Fan des Land­krei­ses Bay­reuth wie­der­fin­den. „Unser Land­kreis bie­tet der­art vie­le schö­ne Ecken, der­art vie­le Frei­zeit- und Ent­fal­tungs­mög­lich­kei­ten, dass wir auch in die­ser Aus­ga­be kei­ner­lei Pro­ble­me hat­ten, geeig­ne­te The­men zu fin­den“, beton­te Land­rat Flo­ri­an Wie­demann bei der Vor­stel­lung des Maga­zins, die wie­der gemein­sam mit „rundum“Herausgeber GMK über die Büh­ne ging.

Auch die 3. Aus­ga­be von „rund­um“ zählt mehr als 100 Sei­ten vol­ler viel­fäl­ti­ger Geschich­ten. „Im Ent­ste­hungs­pro­zess haben wir gemerkt, dass es eine unglaub­lich brei­te Palet­te span­nen­der The­men für den Land­kreis Bay­reuth gibt. Letzt­lich haben wir eine sehr gute Mischung gefun­den, die den Land­kreis als lebens- und lie­bens­wer­ten Ort mit star­kem Wirt­schafts­po­ten­zi­al abbil­det“, sag­te GMK-Chef Jörg Lich­ten­eg­ger, der mit sei­nem Team um Pro­jekt­lei­ter Dani­el Sut­ter sowie der Wirt­schafts­för­de­rung und dem Medi­en­bü­ro des Land­rats­amts wie­der viel Herz­blut in das Pro­jekt gesteckt hat.

Wo wird „rund­um“ erhält­lich sein? Das Land­kreis-Maga­zin erscheint jähr­lich in einer Auf­la­ge von 15.000 Exem­pla­ren und ist ab Juni kosten­los im Bay­reu­ther Land­rats­amt sowie in allen Gemein­de­ver­wal­tun­gen erhält­lich. Zudem wird „rund­um“ unter ande­rem über den Ein­zel­han­del, Hotel­le­rie, Gastro­no­mie, Tou­rist-Infor­ma­tio­nen, Arzt­pra­xen und wei­te­re publi­kums­in­ten­si­ve Stel­len in Stadt und Land­kreis Bay­reuth ver­brei­tet. Auch digi­tal gibt es das Land­kreis-Maga­zin unter www​.rund​um​-maga​zin​.de.

Auch in die­sem Jahr wird es wie­der eine exklu­si­ve „rundum“-Roadshow geben. Die Ver­ant­wort­li­chen hal­ten an fol­gen­den fünf Sta­tio­nen (jeweils von 10:30 bis 14:30 Uhr):

Frei­tag, 31. Mai 2024: Bind­lach (am Ede­ka Schneider)

Mon­tag, 03. Juni 2024: Ple­ch (am Rewe Carl)

Diens­tag, 04. Juni 2024: Fich­tel­berg (am Ede­ka Helmschrott)

Mitt­woch, 05. Juni 2024: Holl­feld (am Ede­ka Müller)

Don­ners­tag, 06. Juni 2024: Creu­ßen (am Ede­ka Schneider)

Hote­liers, Gastro­no­men und Unter­neh­mer aller Bran­chen, die „rund­um“ ger­ne bei sich aus­le­gen möch­ten, kön­nen ab Juni eine gewünsch­te Anzahl an Exem­pla­ren kosten­frei bei fol­gen­den Ansprech­part­nern bestellen: