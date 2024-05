„Es leuch­ten die Ster­ne am Him­mel für dich, sie glän­zen und glü­hen am Fir­ma­ment … – was wäre das Welt­all ohne sie?“ Und was wäre das Leben ohne die schwe­re­lo­se Musik der Rhyth­mus Boys, die es seit bald einem Men­schen­al­ter ver­ste­hen, Fin­ster­nis in Licht, Not in Zuver­sicht und Trau­rig­keit in beste Lau­ne zu ver­wan­deln – mit dem unver­gleich­li­chen Con­fé­ren­cier Ulrich Tukur.

Am Pfingst­mon­tag, den 20. Mai 2024, gibt es dar­auf die Ant­wort, wenn die legen­dä­re Band Ulrich Tukur & Rhyth­mus Boys die Büh­ne des Reichs­hof betre­ten. Unter dem Titel „Es leuch­ten die Ster­ne“ ver­spre­chen sie ihren Zuschau­ern eine unver­gess­li­che Nacht vol­ler rhyth­mi­scher Melo­dien und mit­rei­ßen­der Klän­ge. Seit drei Jahr­zehn­ten begei­stern die Rhyth­mus Boys ihr 2 Publi­kum mit einer ein­zig­ar­ti­gen Mischung aus Tanz­mu­sik­stücken, inter­na­tio­na­len Hits und neu­en Arrangements.

Das Quar­tett, bestehend aus Ulrich Tukur (Gesang, Kla­vier, Akkor­de­on), Ulrich May­er (Gitar­re, Gesang), Gün­ter Mär­tens (Kon­tra­bass, Gesang) und Kal­le Mews (Schlag­zeug, Gesang), nimmt an die­sem Abend die Zuhö­rer auf eine Rei­se durch die leuch­ten­den Sphä­ren der Musik. Von Klas­si­kern wie „The Con­ti­nen­tal“ und „Hap­py Feet“ bis hin zu moder­nen Hits wie „Nas­se Lyrik“ und „Das Groß­stadt-Lied“ wird das Reper­toire der Band Musik­lieb­ha­ber von groß bis klein verzaubern.

Tickets für kön­nen online unter www​.musi​ca​-bay​reuth​.de oder an der Abend­kas­se erwor­ben werden.