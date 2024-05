Am Don­ners­tag, 16.05.2024, um 19:00 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le in Kirch­ahorn, Kirch­ahorn 53, 95491 Ahorn­tal die Sit­zung des Gemein­de­ra­tes mit fol­gen­der Tages­ord­nung statt. Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Tages­ord­nung

Bekannt­ga­ben Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift vom 18.04.2024 Bau­an­trag; Errich­tung eines Anbaus an ein bestehen­de Dorf­ge­mein­schafts­haus auf der Fl​.Nr. 958 der Gemar­kung Kirchahorn Antrag auf Bezu­schus­sung der Mate­ri­al­ko­sten für den Gara­gen­an­bau an das Dorf­ge­mein­schafts­haus Weiher Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Aner­ken­nung des neu­en Kon­zep­tes über die Inte­grier­te Länd­li­che Ent­wick­lung des Wirt­schafts­ban­des A9 Frän­ki­sche Schweiz e.V. Orts­durch­fahrt Frei­ahorn; Neu­fest­set­zung der Ortsdurchfahrtsgrenzen Infor­ma­tio­nen zum Sach­stand Neu­bau Wind­kraft­an­la­gen im Altenhimmel Wün­sche und Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.