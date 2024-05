Der Stadt­rat Bay­reuth kommt am Mitt­woch, 15. Mai, um 15 Uhr, zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, zusam­men. Auf der Tages­ord­nung steht unter ande­rem das von einem pri­va­ten Inve­stor ent­wickel­te Pro­jekt eines Park­hau­ses bezie­hungs­wei­se eines Mobi­li­täts­hubs auf dem Rat­haus-Park­platz. Zur grund­sätz­li­chen Ein­schät­zung des Bau­vor­ha­bens wer­den sich die Stadt­rats­mit­glie­der mit den Stel­lung­nah­men der rele­van­ten Dienst­stel­len der Stadt­ver­wal­tung befas­sen. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht die Fort­füh­rung der Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren für ein neu­es Wohn­ge­biet in Moritz­hö­fen sowie für urba­nes Woh­nen am Sen­del­bach. Außer­dem wird die Geschäfts­füh­rung des Kli­ni­kums Bay­reuth über die aktu­el­le Situa­ti­on des Kran­ken­hau­ses infor­mie­ren. Die Tages­ord­nung der Sit­zung fin­den Inter­es­sier­te auf der städ­ti­schen Home­page unter www​.bay​reuth​.de.