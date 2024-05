Netz­werk für nach­hal­ti­ge Fische­rei im Bam­ber­ger Land

Am 18. April 2024 ver­sam­mel­ten sich in Tra­bels­dorf 35 Teil­neh­mer mit einem ein­heit­li­chen Ziel: die För­de­rung von Bio-Karp­fen und die Stär­kung der Teich­wirt­schaft. Das Tref­fen wur­de von den Öko-Modell­re­gio­nen Bam­ber­ger Land und Stift­land orga­ni­siert. Die­se Regio­nen sind nicht nur durch ihre frisch erhal­te­ne Aus­zeich­nung mit dem euro­päi­schen Kul­tur­er­be-Sie­gel für „Cister­scapes con­nec­ting Euro­pe“ ver­bun­den, son­dern auch durch eine lan­ge Tra­di­ti­on der Teich­wirt­schaft, die aus den Zei­ten der Zister­zi­en­ser­mön­che stammt. Die­se Mön­che schu­fen einst aus­ge­dehn­te Tei­che zur Siche­rung von Was­ser- und Fisch­res­sour­cen wäh­rend der Fasten­zeit, eine kul­tu­rel­le Pra­xis, die bis heu­te die Land­schaf­ten bei­der Regio­nen prägt.

Im Her­zen der 2023 aus­ge­zeich­ne­ten Öko-Modell­re­gi­on Bam­ber­ger Land liegt der Betrieb der Fami­lie Grim­mer („Altes Kur­haus“), wel­cher seit 2014 öko­lo­gisch bewirt­schaf­tet wird. Der Groß­teil der ins­ge­samt 16 Hekt­ar Natur­tei­che liegt direkt vor dem Haus im Aurach­tal. Ein Bei­spiel einer gelun­gen regio­na­len und nach­hal­ti­gen Wert­schöp­fungs­ket­te, zu wel­cher sich die Teil­neh­men­den mit unter­schied­li­chen fach­li­chen Hin­ter­grün­den informierten.

„Von Teich zu Tisch“ – so auch das Mot­to des Netzwerktreffens.

Nach den infor­ma­ti­ven Vor­trä­gen von Dr. Mar­tin Ober­le, Exper­te für Karp­fen­teich­wirt­schaft bei der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Land­wirt­schaft, eröff­ne­ten sich leben­di­ge Dis­kus­sio­nen über The­men wie den Image­wan­del und Absatz­märk­te in der Bio-Teich­wirt­schaft. Oli­ver Schütz von easy2cool prä­sen­tier­te zudem nach­hal­ti­ge Lösun­gen für den pas­si­ven Kühlversand.

Spä­ter ging es bei ange­neh­men Wet­ter ent­lang der Natur­tei­che, wo Jür­gen und Lou­is Grim­mer Ein­blicke in deren Ent­ste­hungs­ge­schich­te gaben. Aktu­ell befas­sen sie sich mit der Errich­tung eines Brut­hau­ses, um eige­ne Bio-Setz­lin­ge auf­zu­zie­hen. Lou­is Grim­mer erklär­te: „[…] zunächst wird die Anla­ge gete­stet und Setz­lin­ge für unse­ren Betrieb gezo­gen. In den kom­men­den Jah­ren kön­nen wir auch für ande­re Betrie­be produzieren.“

Nach dem Rund­gang kehr­te man zum gemein­sa­men Karp­fe­nes­sen ins Alte Kur­haus ein und setz­te Impul­se für eine Fortsetzung.

Ins­ge­samt scheint das Netz­werktref­fen eine erfolg­rei­che Platt­form für den Aus­tausch von Wis­sen, Ideen und Best Prac­ti­ces in der Bio-Karp­fen­pro­duk­ti­on gewe­sen zu sein. Es ist ein Schritt in Rich­tung einer nach­hal­ti­ge­ren Nah­rungs­mit­tel­pro­duk­ti­on und Verbraucherkultur.

War­um das Pro­jekt Bio-Karpfen?

Aus öko­lo­gi­scher Sicht ist der Karp­fen eine sinn­vol­le Wahl. Er wird bei­spiels­wei­se nicht mit tie­ri­schen Meh­len gefüt­tert, son­dern erhält aus­schließ­lich bedarfs­ge­recht Bio-Getrei­de sowie gele­gent­lich Süß- oder Bit­ter­lu­pi­nen. Die Bestän­de sind nicht gefähr­det, und die tra­di­tio­nel­le, oft fami­li­en­ge­führ­te Teich­wirt­schaft trägt zur Bio­di­ver­si­tät bei, unter­stützt durch kur­ze Transportwege.

Auch wirt­schaft­lich gese­hen ist der Karp­fen eine loh­nen­de Opti­on. Die Mehr­ko­sten für den Über­gang von kon­ven­tio­nel­ler zu bio­lo­gi­scher Pro­duk­ti­on sind ver­gleichs­wei­se nied­rig. Zudem kann der Karp­fen in ver­schie­de­nen Zube­rei­tungs­for­men vom Schwanz bis zum Kopf ver­wen­det wer­den. Ob in Kin­der­ta­ges­stät­ten als Fisch­stäb­chen & Fish’n’Chips, in Food-Trucks oder Gastro­no­mien als Bur­ger, Wraps oder Sushi oder in Senio­ren­ein­rich­tun­gen als leicht ver­dau­li­che Spei­sen – für jede Ziel­grup­pe gibt es pas­sen­de Optionen.