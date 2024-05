Natu­ra 2000: Ober­fran­kens Natur erle­ben – gemein­sam für das euro­päi­sche Naturerbe

Rund um den Natu­ra 2000-Tag am 21. Mai 2024 bie­tet die Regie­rung von Ober­fran­ken in Koope­ra­ti­on mit der Gebiets­be­treu­ung und den Natur­par­ken Ober­fran­kens ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm: Geführ­te Wan­der­tou­ren und Infor­ma­ti­ons­ak­tio­nen laden dazu ein, die beson­de­ren Natur­räu­me der Regi­on in allen Facet­ten zu erkunden.

Natu­ra 2000-Ver­an­stal­tun­gen in Oberfranken

Di., 21.05.2024

Mit­mach- und Info­stand am Staffelberg

Zeit: 13:00 Uhr – 17:00 Uhr

Ort: Pla­teau Staffelberg

Ver­an­stal­ter: Gebiets­be­treu­ung Obermain-Jura

Mi., 22.05.2024

Natu­ra 2000-Tour: Fei­er­abend­run­de durchs Lei­dings­ho­fer Tal

Beginn: 17:00 Uhr, Dau­er ca. 3,5 Stunden

Treff­punkt: Veil­bronn, Gemein­de Heiligenstadt

Tour­da­ten: Län­ge ca. 5 km, leich­tes bis mit­tel­schwe­res Gelände

Ver­an­stal­ter: Natur­park Frän­ki­sche Schweiz – Vel­den­stei­ner Forst e.V.

Anmel­dung: johannes.​stemper@​naturparkinfo.​de, Tel.: 0151–41407638

So., 02.06.2024

Natu­ra 2000-Tour: Jäger­steig – Auf alten Pfa­den durch bizar­re Landschaften

Beginn: 10:00 Uhr, Dau­er ca. 2,5 Stunden

Treff­punkt: Park­platz Max-Mari­en-Quel­le, Lan­ge­nau, 95179 Gerolds­grü­ner Forst

Tour­da­ten: Län­ge ca. 5 km, mit­tel­schwe­res Gelände

Ver­an­stal­ter: Natur­park Fran­ken­wald e.V.

Anmel­dung: naturpark.​frankenwald@​lra-​kc.​bayern.​de

Fr.,14.06.2024

Natu­ra 2000-Tour: Fei­er­abend­run­de zur „Hohen Leite“

Beginn: 19:00 Uhr, Dau­er ca. 2 Stunden

Treff­punkt: Haß­lach bei Pottenstein

Tour­da­ten: Län­ge ca. 3 km, mit­tel­schwe­res Gelän­de mit Auf- und Abstieg

Ver­an­stal­ter: Natur­park Frän­ki­sche Schweiz – Vel­den­stei­ner Forst e.V.

Anmel­dung: martin.​kreisel@​naturparkinfo.​de, Tel.: 0151–41404504

Enga­ge­ment für Naturschutz

In Ober­fran­ken wie auch in ganz Bay­ern sind Natur­park-Ran­ger und Gebiets­be­treu­er unver­zicht­ba­re Akteu­re im Natur­schutz. Mit Unter­stüt­zung der Stif­tung Baye­ri­scher Natur­schutz­fonds und loka­len Trä­gern wie Natur­schutz­ver­bän­den tra­gen sie maß­geb­lich zum Erhalt und zur Pfle­ge baye­ri­scher Natur­schät­ze bei. Ihre Auf­ga­be ist es auch, Men­schen den Natur­schutz­ge­dan­ken nahe­zu­brin­gen und Akteu­re zu vernetzen.

Über Natu­ra 2000

Die Grund­la­ge für den Natu­ra-2000-Tag wur­de am 21. Mai 1992 von der Euro­päi­schen Uni­on geschaf­fen. An die­sem Tag steht unse­re gemein­sa­me Ver­ant­wor­tung zum Schutz der natür­li­chen Lebens­räu­me und Arten­viel­falt in Euro­pa im Mit­tel­punkt. Mehr unter www​.reg​-ofr​.de/​n​a​t​u​r​a​2​000.