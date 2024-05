Mit der rich­ti­gen Ent­sor­gung tol­le Geld­prei­se sichern

Im Kel­ler lie­gen sie her­um und ver­stau­ben: kaput­te Kaf­fee­ma­schi­nen, alte Smart­phones oder Blink­schu­he aus der Kin­der­zeit. Sie ent­hal­ten sel­te­ne Erden und wert­vol­le Roh­stof­fe, die nur geson­dert gesam­melt wie­der­ver­wer­tet wer­den kön­nen. Dadurch wer­den Res­sour­cen und die Umwelt geschont.

Des­halb gehö­ren Elek­tro­ge­rä­te auf kei­nen Fall in den Rest­müll oder die Gel­be Ton­ne, son­dern kön­nen kosten­los zu den Abga­be­stel­len des Land­krei­ses Bay­reuth gebracht werden.

Mit dem Wert­stoff­pass gibt es außer­dem die Chan­ce, tol­le Geld­prei­se zu gewin­nen. Denn bei jeder Abga­be eines Elek­tro­alt­ge­rä­tes bei der Gewer­be­müll­sor­tier­an­la­ge in Bind­lach oder beim Wert­stoff­hof Peg­nitz wird der Besuch mit einem Stem­pel in den Wert­stoff­pass bestä­tigt. Mit nur zwei Stem­peln im Jahr 2024 kann an der Ver­lo­sung teil­ge­nom­men werden.

Erhält­lich ist der Wert­stoff­pass bei den Gemein­de­ver­wal­tun­gen, im Land­rats­amt Bay­reuth sowie direkt vor Ort bei den Abga­be­stel­len für Elek­tro­alt­ge­rä­te. Dabei kann man sich rela­tiv leicht mer­ken, wobei es sich um ein Elek­tro­alt­ge­rät han­delt: Elek­tro­alt­ge­rä­te sind alle Gegen­stän­de, die mit Bat­te­rien, Akku oder Stecker betrie­ben wer­den (zum Bei­spiel Radio, Kopf­hö­rer, Lam­pen, Arm­band­uhr, Fön, Geburts­tags­kar­te mit Musik, E‑Zigarette.).

Abga­be­stel­len für Elek­tro­alt­ge­rä­te im Land­kreis Bayreuth:

Gewer­be­müll­sor­tier­an­la­ge Bindlach

Im Let­te­rer 2, 95463 Bindlach

Tel. 09208 9375

frei­tags 11:00–17:00

Wert­stoff­hof Pegnitz

Klei­ner Johan­nes 4–6, 91257 Pegnitz

Tel. 09241 988 206

don­ners­tags 14:00–20:00, jeden letz­ten Sams­tag im Monat von 8:00–12:00

Infos zu den Prei­sen und zum Wert­stoff­pass 2024 gibt es unter fol­gen­dem Link: https://www.landkreis-bayreuth.de/buergerservice/umwelt-undabfallwirtschaft/abfallwirtschaft/bioabfall‑1/wertstoffpass-elektroaltgeraete-2024–1