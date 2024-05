Ehrung von Erich Kohl­mann für 65 Jah­re Mit­glied­schaft im CSU-Orts­ver­band Weingarts/​Kunreuth sowie 70 Jah­re Mit­glied­schaft im Gesang­ver­ein Ger­ma­nia Weingarts

Für eine Abord­nung des CSU-Orts­ver­bands Weingarts/​Kunreuth, bestehend aus Orts­vor­sit­zen­dem Edwin Rank, Schatz­mei­ster Wer­ner Schnei­der, Schrift­füh­rer Mat­thi­as Kügel und JU-Vor­sit­zen­der Phil­ipp Ochs stand ein beson­de­rer Haus­be­such bei Erich Kohl­mann im Eli­sa­be­then-Heim in Forch­heim an. Die Dele­ga­ti­on, die noch durch den CSU-Kreis­vor­sit­zen­den Micha­el Hof­mann (MdL) ver­stärkt wur­de, über­brach­ten eine Urkun­de und ein klei­nes Prä­sent und woll­te dem ehe­ma­li­ge Ver­eins­wirt dadurch den ent­spre­chen­dem Dank und die beson­de­re Aner­ken­nung für sei­ne 65-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft aus­spre­chen. Erich Kohl­mann, Jahr­gang 1937, trat mit 22 Jah­ren 1959 dem Orts­ver­band bei und ist seit die­ser Zeit unun­ter­bro­chen Mit­glied in der CSU. Der Jubi­lar war das vier­te von fünf Kin­dern und muss­te nach dem Tod sei­nes Vaters, der im zwei­ten Welt­krieg gefal­len war, früh im elter­li­chen „Gast­haus zu Lin­de“ Ver­ant­wor­tung über­neh­men. Als gelern­ter Metz­ger führ­te er mit sei­nen Geschwi­stern die Gast­wirt­schaft sowie den ehe­ma­li­gen Kolo­ni­al­wa­ren­la­den in Wein­garts bis zu sei­nem Ruhe­stand im Jah­re 2008. Dabei stand der Jubi­lar bei sämt­li­chen Ver­an­stal­tun­gen des CSU-Ort­ver­ban­des als Wirt oft­mals bis in die spä­ten Abend­stun­den hin­ter der The­ke und auch so man­che Sit­zung des Gemein­de­rats Kun­reuth fand frü­her bei ihm im Neben­zim­mer des „And­re­sen“ statt.

Mit dem Besuch der Wein­gartser Gesandt­schaft im Cari­tas-Pfle­ge­heim wur­de Erich Kohl­mann gleich­zei­tig auch für sei­ne 70-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft im Gesang­ver­ein Ger­ma­nia Wein­garts geehrt. Von erstem Vor­sit­zen­den Mat­thi­as Kügel und des­sen Stell­ver­tre­ter Wer­ner Schnei­der erhielt er als Zei­chen der Dank­bar­keit für sei­ne lang­jäh­ri­ge Ver­eins­treue zur Ger­ma­nia eine Urkun­de und den beson­de­ren Dank dafür, dass der Gesang­ver­ein frü­her im Gast­haus zur Lin­de die Sing­stun­de abhal­ten durfte.

Edwin Rank