Infor­ma­tio­nen zur Euro­pa­wahl am 9. Juni

In die­sen Tagen erhal­ten alle Wahl­be­rech­tig­ten in der Stadt Coburg die Wahl­be­nach­rich­ti­gungs­brie­fe für die Euro­pa­wahl am 9. Juni 2024 per Post. In die­ser Mit­tei­lung steht in wel­chem Wahl­lo­kal die Adressat*innen wäh­len dür­fen und ob das Wahl­lo­kal bar­rie­re­frei ist. Der Wahl­be­nach­rich­ti­gungs­brief ist aber kei­ne Vor­aus­set­zung für die Aus­übung des Wahl­rechts im Wahllokal.

Wer beim Urnen­gang den Wahl­be­nach­rich­ti­gungs­brief nicht dabei hat, muss sich durch den Per­so­nal­aus­weis oder Rei­se­pass ausweisen

Wer die Mög­lich­keit der Brief­wahl nut­zen möch­te, kann ent­spre­chen­de Unter­la­gen beim Wahl­amt der Stadt Coburg bean­tra­gen. Auf dem Wahl­be­nach­rich­ti­gungs­brief befin­det sich dafür ein QR-Code. Wird die­ser mit einem Smart­phone gescannt, wird man direkt auf ein vor­aus­ge­füll­tes Online­for­mu­lar wei­ter­ge­lei­tet. Wer­den die dor­ti­gen Anga­ben bestä­tigt, wird auto­ma­tisch Brief­wahl bean­tragt und die Brief­wahl­un­ter­la­gen wer­den per Post ver­schickt. Auch ohne QR-Code oder Smart­phone kann die Brief­wahl unter www​.coburg​.de/​w​a​h​len bean­tragt wer­den. Dafür müs­sen die per­sön­li­chen Daten aus dem Wahl­be­nach­rich­ti­gungs­brief per Hand ein­ge­ge­ben werden.

Wei­ter­hin kann die Brief­wahl auch ana­log über den vor­ge­druck­ten Antrag auf der Rück­sei­te des Wahl­be­nach­rich­ti­gungs­briefs bean­tragt wer­den. Als Ser­vice für Bürger*innen sind Name und Vor­na­me des Wäh­lers bereits auf­ge­druckt. Wei­te­re Daten müs­sen nun ergänzt und der Antrag unter­schrie­ben wer­den. Die­ser Antrag kann dann per Post ver­schickt oder selbst beim Wahl­amt abge­ge­ben wer­den. Die Brief­wahl­un­ter­la­gen wer­den dann zuge­sandt bzw. im Wahl­amt per­sön­lich ausgehändigt.

Brief­wahl­un­ter­la­gen für eine ande­re Per­son kön­nen nur abge­holt wer­den, wenn eine schrift­li­che Voll­macht vor­liegt und sich bei der Abho­lung mit einem Iden­ti­täts­pa­pier, Per­so­nal­aus­weis oder Rei­se­pass, aus­ge­wie­sen wer­den kann. Eine vor­ge­druck­te Voll­macht befin­det sich eben­falls auf der Rück­sei­te des Wahl­be­nach­rich­ti­gungs­brie­fes. Für die Bean­tra­gung der Brief­wahl durch Bevoll­mäch­tig­te ist zu beach­ten, dass dies für maxi­mal vier Wahl­be­rech­tig­te mög­lich ist.

Es besteht auch die Mög­lich­keit die Brief­wahl direkt im Wahl­amt durch­zu­füh­ren. Hier­für hat die Stadt Coburg ein Brief­wahl­zen­trum im Bür­ger­bü­ro (Am Vik­to­ria­brun­nen 4) ein­ge­rich­tet. Die­ses ist bis 7. Juni 2024 mon­tags bis don­ners­tags von 8.30 bis 15.30 Uhr und frei­tags von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Fra­gen zur Brief­wahl beant­wor­tet das Wahl­amt unter 09561/89–3222.

Wer kei­ne Wahl­be­nach­rich­ti­gung erhal­ten hat, aber glaubt, wahl­be­rech­tigt zu sein, kann Ein­spruch gegen das Wäh­ler­ver­zeich­nis ein­le­gen. Das ist erfah­rungs­ge­mäß ab dem 13. Mai sinn­voll, um mög­li­che Ver­zö­ge­run­gen im Ver­sand­ab­lauf aus­zu­schlie­ßen Anson­sten läuft man Gefahr, das Wahl­recht nicht aus­üben zu kön­nen. Der Ein­spruch muss bis spä­te­stens Frei­tag, 24. Juni 2024, im Wahl­amt der Stadt Coburg ein­ge­legt sein.

Nähe­re Aus­künf­te zum Ein­spruch oder wei­te­ren Fra­gen rund um den Wahl­ab­lauf erhal­ten Sie beim Wahl­amt der Stadt Coburg, Vik­to­ria­brun­nen 4, Zim­mer 122 und tele­fo­nisch unter 09561/89–3222.

Fol­gen­de Wahl­lo­ka­le in der Stadt Coburg sind barrierefrei:

02/03: Jean-Paul-Schu­le 1/2, Neu­stadter Str. 5

04: Jugend­heim CoJe, Rosen­au­er Str. 45

05: Treff am Bür­g­laß­schlöss­chen, Obe­rer Bür­g­laß 3

08: Staat­li­che Berufs­schu­le I, Plat­te­näcker 30

09: Staat­li­che Real­schu­le II, Thü­rin­ger Str. 5–7

10: Rück­ert­schu­le, Löwen­str. 28

11/12/14: Pesta­loz­zi­schu­le 1/2/3, Seid­manns­dor­fer Str. 72

13: Gym­na­si­um Erne­sti­num, Unte­re Real­schul­str. 2

15/18: Gym­na­si­um Casi­mi­ria­num 1/2, Gym­na­si­ums­gas­se 2

16: Gym­na­si­um Alber­ti­num, Unte­re Anla­ge 1

19/27: Mel­chi­or-Franck-Schu­le 1/2, Baum­schu­len­weg 47

23/24: Bür­ger­haus Wüsten­ahorn 1/2, Karl-Türk-Str. 39

29: Rolf-For­kel-Hal­le Lüt­zel­buch, Hof­wie­se 9

38: Gemein­schafts­haus Ber­tels­dorf, Chri­sten­str. 12

Aus­künf­te zu Hilfs­mit­teln für Blin­de und Seh­be­hin­der­te erhal­ten Sie tele­fo­nisch unter 089/55988–135 oder per E‑Mail unter wahlschablone@​bbsb.​org