Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, dem 8. Mai 2024, fand die Jah­res­haupt­ver­samm­lung des SPD Orts­ver­eins Gau­stadt statt. Die Ver­an­stal­tung mit zahl­rei­chen Mit­glie­dern, dar­un­ter dem Kreis­vor­sit­zen­den der SPD Bam­berg-Stadt Olaf Sei­fert, stand im Zei­chen von Wah­len und der pro­gram­ma­ti­schen Aus­rich­tung für die Zukunft der Gau­stadter SPD.

Die Neu­wahl der neu­en Vor­stands­schaft bestä­tig­te die Stadt­rä­tin Inge­borg Eich­horn mit gro­ßer Mehr­heit in ihrem Amt als Vor­sit­zen­de des Orts­ver­eins. Unter­stützt wird sie dabei von den bei­den Stellvertreter*innen Valen­ti­na Wey­mann und Ray­mond Beuschel. Eben­falls in den neu­en Vor­stand wur­den Mei­ke Ben­der als Schrift­füh­re­rin sowie Peter Haa­se als Kas­sier gewählt.

„Die SPD Bam­berg möch­te zukünf­tig in Gau­stadt noch stär­ker als Ansprech­part­ner und Küm­me­re­rer prä­sent sein“ so Sei­fert. „Gemein­sam mit dem Kreis­ver­band wol­len wir das sozia­le Mit­ein­an­der sowie die Zukunft Gau­stadts aktiv gestal­ten“ so die Orts­ver­eins­vor­sit­zen­de Inge­borg Eichhorn.

Im Fokus der poli­ti­schen Arbeit des neu gewähl­ten Vor­stands steht dabei die noch enge­re Ver­zah­nung in die Gau­stadter Zivil­ge­sell­schaft und die Neumitgliedergewinnung.