9. Juni: Brief­wahl für Wahl und Ent­scheid kön­nen online bean­tragt werden

Die Brief­wahl für die Wah­len zum Euro­päi­schen Par­la­ment und für den Bür­ger­ent­scheid über die Stadt-Umland-Bahn (StUB) am 9. Juni kann ab sofort auch online bean­tragt wer­den (Inter­net­adres­se und QR-Code auf der Wahl­be­nach­rich­ti­gung). Die Brief­wahl für Euro­pa­wahl und Bür­ger­ent­scheid muss jedoch jeweils geson­dert bean­tragt wer­den, der Online-Antrag ist bis zum 4. Juni mög­lich. Dar­auf hat jetzt das Wahl­amt der Stadt Erlan­gen hingewiesen.

Die Wahl­be­rech­tig­ten erhal­ten per Post bis spä­te­stens 15. Mai in getrenn­ten Umschlä­gen eine Wahl­be­nach­rich­ti­gung für die Euro­pa­wahl und eine Abstim­mungs­be­nach­rich­ti­gung für den Bür­ger­ent­scheid. Die Schrei­ben wer­den häu­fig an unter­schied­li­chen Tagen bei den Wahl­be­rech­tig­ten ein­ge­hen. Auf der Rück­sei­te der Benach­rich­ti­gung befin­det sich jeweils ein Antrag für die Brief­wahl. Der Antrag kann dem Wahl­amt per Post, per E‑Mail oder per Fax zuge­sandt wer­den. Zudem besteht auch die Mög­lich­keit, die Brief­wahl­un­ter­la­gen per­sön­lich im Rat­haus abzu­ho­len. Dort kann man die Wahl­un­ter­la­gen gleich in Kabi­nen aus­fül­len und abge­ben. Brief­wahl-Anträ­ge für den Bür­ger­ent­scheid müs­sen bis zum Frei­tag, 7. Juni, 15:00 Uhr, dem Wahl­amt zuge­gan­gen sein, für die Euro­pa­wahl reicht ein Zugang bis 18:00 Uhr. Danach ist die Wahl nur noch im Wahl­lo­kal mög­lich. Der Wahl­brief soll­te spä­te­stens drei Werk­ta­ge vor dem Wahl­tag abge­schickt wer­den. Denn es kön­nen nur Wahl­brie­fe berück­sich­tigt wer­den, die bis Sonn­tag, 9. Juni, 18:00 Uhr, beim Wahl­amt ein­ge­gan­gen sind.

Die Bean­tra­gung der Brief­wahl für die Wahl und den Ent­scheid ist im Inter­net hier zu fin­den: www​.erlan​gen​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​b​r​i​e​f​w​a​h​l​-​b​e​a​n​t​r​a​gen.

Berg­kirch­weih: Sire­nen-Pro­be­alarm am Eröffnungstag

Nach den Erfah­run­gen der ver­gan­ge­nen Jah­re und einer Wei­ter­ent­wick­lung des städ­ti­schen Sicher­heits­kon­zepts fin­det auch die­ses Jahr wie­der ein Sire­nen-Pro­be­alarm auf dem Berg­kirch­weih­ge­län­de statt. Um eine Über­prü­fung unter rea­len Bedin­gun­gen zu ermög­li­chen, wird am Eröff­nungs­tag, Don­ners­tag, 16. Mai, um 20:00 Uhr „Alarm“ aus­ge­löst und eine Test­durch­sa­ge gemacht.

Mehr zur Berg­kirch­weih gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​b​e​r​g​k​i​r​c​h​w​eih.

Stadt­ver­wal­tung am „Berg“-Dienstag geschlossen

Die Ämter der Stadt­ver­wal­tung blei­ben am Diens­tag nach Pfing­sten, 21. Mai, tra­di­ti­ons­ge­mäß weit­ge­hend geschlos­sen. Die Abtei­lung Bür­ger­dien­ste und Wah­len ist jedoch von 8:00 bis 12:00 Uhr geöff­net (Aus­wei­se bean­tra­gen, Ummel­dun­gen, Füh­rer­schein­an­ge­le­gen­hei­ten, Füh­rungs­zeug­nis­se, Kfz-Zulas­sung), zudem kön­nen in die­ser Zeit auch Brief­wahl­un­ter­la­gen bean­tragt wer­den. In der Aus­län­der­be­hör­de ist die Will­kom­mens­the­ke geschlos­sen, es ist jedoch von 8:00 bis 12:00 Uhr ein „Not­dienst“ für drin­gen­de Ange­le­gen­hei­ten ein­ge­rich­tet. Eben­falls in die­ser Zeit erreich­bar sind das Bestat­tungs- und Fried­hofs­we­sen (Micha­el-Vogel-Stra­ße 4, Beur­kun­dung von Ster­be­fäl­len, Tele­fon 09131 86–2022; Grab­ver­ga­be mit Erd­be­stat­tun­gen, Tele­fon 09131 86–2209) sowie der Amts­tier­ärzt­li­che Dienst und die Lebens­mit­tel­über­wa­chung (Tele­fon 09131 86–1725). Bei fami­liä­ren Kri­sen und Not­fäl­len ist der Kin­der- und Jugend­not­dienst Nürn­berg erreich­bar unter der Tele­fon­num­mer 0911 23 13 333.

Umfra­ge zur Neu­struk­tu­rie­rung des Park­raums am Bohlenplatz

Die Stadt Erlan­gen plant eine Neu­struk­tu­rie­rung des Park­raum­an­ge­bo­tes rund um den Boh­len­platz inner­halb eines Pilot­pro­jek­tes. Im Rah­men des Park­raum­kon­zep­tes, wel­ches 2020 beauf­tragt wur­de und sich aus Maß­nah­men zum kli­ma­freund­li­chen Umgang mit dem ruhen­den Ver­kehr aus­ein­an­der­setzt, wur­de fest­ge­hal­ten, dass die Park­raum­be­wirt­schaf­tungs­for­men anzu­pas­sen sind. Hier­zu gehört unter ande­rem die Inte­gra­ti­on von Lade­zo­nen in der Innen­stadt. Inner­halb des Pilot­pro­jekts sol­len die Maß­nah­men unter Berück­sich­ti­gung einer inten­si­ven Betei­li­gung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Inter­es­sens­ver­tre­tern der Stadt zunächst für einen bestim­men Zeit­raum erprobt wer­den. In einem zwei­ten Schritt, sofern not­wen­dig, kann das Kon­zept ange­passt werden.

Das Gut­ach­ter­bü­ro stadt­raum hat für den ersten Schritt der öffent­li­chen Betei­li­gung für ein neu­es Park­raum­kon­zept eine App-Umfra­ge geplant. Hier kön­nen über ver­schie­de­ne Fra­gen eige­ne Per­spek­ti­ve und Anre­gun­gen für ange­pass­te Park­raum­be­wirt­schaf­tungs­for­men ein­ge­bracht wer­den. Die Online-Umfra­ge ist unter www​.erlan​gen​.de/​u​m​f​r​a​g​e​-​b​o​h​l​e​n​p​l​atz zu finden.

Sieg­litz­hof am Diens­tag ohne Fernwärme

Im Kreu­zungs­be­reich Drausnick-/Kurt-Schu­ma­cher-/Sieg­litz­ho­fer wer­den bis zum Ende der Som­mer­fe­ri­en die Was­ser- und Fern­wär­me­lei­tun­gen sowie die Fahr­bahn­decke ersetzt. Auf­grund der aktu­el­len Arbei­ten kann am Diens­tag, 14. Mai, von 7:00 bis etwa 20:00 Uhr unter ande­rem der Stadt­teil Sieg­litz­hof nicht mit Fern­wär­me ver­sorgt wer­den. Dar­über infor­mier­ten die Erlan­ger Stadt­wer­ke. In Zukunft sind noch zwei wei­te­re ganz­tä­gi­ge Unter­bre­chun­gen der Fern­wär­me­ver­sor­gung geplant. Sie wer­den mit einem Vor­lauf von cir­ca einer Woche mitgeteilt.

Müll­ab­fuhr zu Pfingsten

Wie die Abfall­wirt­schaft der Stadt Erlan­gen infor­miert, fin­det am Pfingst­mon­tag und am Diens­tag, 20./21 Mai, kei­ne Abfuhr der Rest­müll- und Bio­ton­nen statt. Die Abfuhr­ter­mi­ne ver­schie­ben sich in die­ser Woche. Statt­des­sen wer­den die Abfall­be­häl­ter von Mitt­woch, 22. Mai, bis ein­schließ­lich Sams­tag, 25. Mai, geleert. Die Abfuhr der Rest­müll- und Bio­ton­nen fin­det bereits ab 6 Uhr mor­gens statt.

Regie­rung von Mit­tel­fran­ken sucht Bewer­ber für den Inte­gra­ti­ons­preis 2024

Zum 17. Mal ver­leiht die Regie­rung von Mit­tel­fran­ken drei Inte­gra­ti­ons­prei­se für beson­ders gelun­ge­ne Inte­gra­ti­ons­pro­jek­te im Regie­rungs­be­zirk. Damit sol­len Pro­jek­te oder Initia­ti­ven aus­ge­zeich­net wer­den, die sich in den Berei­chen Sozia­les, Fami­lie, Bil­dung, Beruf und Arbeits­markt, Kul­tur, Sport, Gesund­heit, Wer­te­ver­mitt­lung oder Demo­gra­phie in vor­bild­li­cher Wei­se für eine gleich­be­rech­tig­te inter­kul­tu­rel­le Par­ti­zi­pa­ti­on ein­set­zen. Vor­ge­schla­gen wer­den kön­nen nach­hal­ti­ge und ins­be­son­de­re ehren­amt­li­che Akti­vi­tä­ten, die Inte­gra­ti­on för­dern und unse­re mit­tel­frän­ki­schen Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund unterstützen.

Teil­neh­men kön­nen Ein­zel­per­so­nen, Kom­mu­nen, Orga­ni­sa­tio­nen, Grup­pen, Ver­ei­ne, kirch­li­che Trä­ger oder Schu­len, die durch bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment die Teil­ha­be­chan­cen von Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund beson­ders för­dern. Bewer­bun­gen kön­nen unter www​.reg​-mfr​.de/​i​n​t​e​g​r​a​t​i​o​n​s​p​r​eis online aus­ge­füllt und zur Ein­rei­chung her­un­ter­ge­la­den wer­den (Post­adres­se: Regie­rung von Mit­tel­fran­ken, Sach­ge­biet 15, Inte­gra­ti­on und För­de­rung, Mari­en­stra­ße 21, 90402 Nürnberg).

Abga­be­schluss ist der 31. Mai. Das Preis­geld in Höhe von ins­ge­samt 5.000 Euro wird aus Mit­teln des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on zur Ver­fü­gung gestellt. Die Preis­ver­lei­hung wird am 25. Okto­ber stattfinden.