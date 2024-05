Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Zahl­rei­che Fahr­zeu­ge verkratzt

Min­de­stens 20 Fahr­zeu­ge beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter am gest­ri­gen Sonn­tag zur Mit­tags­zeit in Erlangen-Büchenbach.

Ein Fahr­zeug­be­sit­zer konn­te den Täter sogar kurz­zei­tig ver­fol­gen und fest­hal­ten, dann gelang die­sem aber den­noch die Flucht.

Gegen 13:15 Uhr wur­de der Mann von einem Anwoh­ner dabei beob­ach­tet, wie er mit einem spit­zen Gegen­stand des­sen, in der Hein­rich-Kirch­ner-Stra­ße gepark­ten, Pkw ver­kratz­te. Obwohl es dem Besit­zer gelang, den Van­da­len zu ver­fol­gen und die­sen auch kurz­zei­tig fest­zu­hal­ten, gelang die­sem schließ­lich die Flucht. Bei der Sach­ver­halts­auf­nah­me muss­ten die Beam­ten der Erlan­ger Poli­zei fest­stel­len, dass auch im umlie­gen­den Bereich eine Viel­zahl von Fahr­zeu­gen auf glei­che Art und Wei­se beschä­digt wurden.

Die Per­son wur­de wie folgt beschrie­ben: Ca. 175 cm groß, nor­ma­le Sta­tur, dunk­le Haa­re, Drei­ta­ge­bart. Beklei­det mit einer blau­en Jeans und einer grau­en Jacke. Auf­fäl­lig war der nach links geneig­te Gang des Mannes.

Mög­li­che Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131/760–114 bei der PI Erlan­gen-Stadt zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Am 11.05.2024, gegen 19.30 Uhr, schlug ein unbe­kann­ter Täter die Heck­schei­be an einem, in der Stör­cher­stra­ße in Her­zo­gen­au­rach gepark­ten Pkw ein. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 1000 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

In Ober­rei­chen­bach kam in den frü­hen Mor­gen­stun­den des 12.05.2024 eine 44jährige Mer­ce­des­fah­re­rin aus Unacht­sam­keit von der Fahr­bahn ab und brach­te ihren Pkw erst im angren­zen­den Teich zum Ste­hen. Bei dem Ver­kehrs­un­fall wur­de nie­mand ver­letzt, am Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den in fünf­stel­li­ger Höhe.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -