Prä­ven­ti­on und Aufklärung

Das neue Can­na­bis­ge­setz (CanG) stellt nicht nur die Poli­zei, Schu­len, Bera­tungs­stel­len und Gesund­heits­ein­rich­tun­gen vor neue Her­aus­for­de­run­gen. Die Rege­lun­gen zum Kon­sum, Besitz und pri­va­ten Anbau von Can­na­bis tra­ten bereits zum 1. April 2024 in Kraft. Der Gesetz­ge­ber baut nach den Locke­run­gen vor allem auf Prä­ven­ti­on und Auf­klä­rung. Vor die­sem Hin­ter­grund hat das Gesund­heits­amt in Koope­ra­ti­on mit Klär­werk, dem Jugend­schutz der Stadt Bam­berg, der Kreis­ju­gend­pfle­ge Bam­berg sowie dem Kreis­ju­gend­ring Bam­berg den Online-Eltern­abend „Can­na­bis­kon­sum: Trends, Hin­ter­grün­de und Erzie­hungs­tipps“ mit dem Refe­ren­ten Chri­stoph Sim­beck von neon Rosen­heim ange­bo­ten, an dem rund 160 Per­so­nen teil­ge­nom­men haben.

Ein wei­te­res Ange­bot ist „Can­na­bis – Quo Vadis“, ein Pro­jekt für Schul­klas­sen zum The­ma „Can­na­bis“, das von der Vil­la Schöpf­lin (www.villa-Schöpflin.de) kon­zi­piert wur­de und vom ZPG Bay­ern zur Ver­fü­gung gestellt wird. Der inter­ak­ti­ve Work­shop mit vie­len prak­ti­schen Ele­men­ten klärt Schü­le­rin­nen und Schü­lern der 8. bis 10. Jahr­gangs­stu­fe spie­le­risch und anschau­lich über Can­na­bis­kon­sums auf. Bereits 2023 gab es hier­zu bay­ern­wei­te Schu­lun­gen in Bam­berg. Seit 2024 hat jeder Regie­rungs­be­zirk zwei eige­ne Trai­ner für die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter an Schu­len, die den Work­shop dann eigen­stän­dig in ihren Schul­klas­sen durch­füh­ren zu können.

Hier­zu orga­ni­sier­te die Regie­rung von Ober­fran­ken in Koope­ra­ti­on mit dem ZPG Bay­ern jetzt die erste Mul­ti­pli­ka­to­ren­schu­lung im Land­kreis Lich­ten­fels für das Ein­zugs­ge­biet Ober­fran­ken, an der 18 Fach­kräf­te teil­nah­men. Die Sozi­al­päd­ago­gin­nen Katha­ri­na Haren­berg, Gesund­heits­amt Lich­ten­fels, sowie Tan­ja Mei­er, Gesund­heits­amt Bam­berg, wur­den im Vor­feld als Train-The-Trai­ner aus­ge­bil­det und set­zen die Schu­lun­gen ober­fran­ken­weit um.

An einem Tag durch­lie­fen die 18 Lehr­kräf­te und Sozi­al­ar­bei­ter die sechs ein­zel­nen Etap­pen des Work­shops und konn­ten sich so einen Ein­druck aus Sicht der Jugend­li­chen machen. Dazu gab es jede Men­ge Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen über Can­na­bis wie Wir­kungs­wei­se, kör­per­li­che und psy­chi­sche Aus­wir­kun­gen sowie recht­li­che Hin­ter­grün­de. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer zeig­ten sich begei­stert und moti­viert nun selbst mit den Work­shops an ihrer Schu­le zu starten.

In Bam­berg sind bereits rund ins­ge­samt 30 Fach­kräf­te geschult und kön­nen das Pro­jekt eigen­stän­dig umsetzen.

Eine wei­te­re Schu­lung fin­det im 24. Juni 2024 direkt an der Regie­rung von Ober­fran­ken statt. Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung fin­den Sie unter

https://​www​.zpg​-bay​ern​.de/​p​r​a​e​v​e​n​t​i​o​n​s​w​o​r​k​s​h​o​p​-​c​a​n​n​a​b​i​s​-​q​u​o​-​v​a​d​i​s​.​h​tml

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum The­ma Can­na­bis, zu den neu­en gesetz­li­chen Rege­lun­gen und den vor­han­de­nen Ange­bo­ten für Sucht­prä­ven­ti­on, Sucht­be­ra­tung, Sucht­be­hand­lung sowie zu Wir­kung und Risi­ken und wei­te­re Safer Use Hin­wei­se unter www​.infos​-can​na​bis​.de