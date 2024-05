Ein Jahr vol­ler ehren­amt­li­chen Engagements

Bei der dies­jäh­ri­gen Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Bereit­schaft Mistel­gau in der Kreis­be­reit­schaft des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth konn­te der Bereit­schafts­lei­ter Ben­ja­min Lind­ner einen beein­drucken­den Über­blick über die Jah­re seit 2020 und beson­ders über 2023 geben.

Durch die Coro­na beding­ten Aus­fäl­le der Jah­res­haupt­ver­samm­lun­gen erstreck­te sich der Rück­blick über die Akti­vi­tä­ten der Bereit­schaft von Som­mer 2020 bis heute.

Bereit­schaf­ten im Baye­ri­schen Roten Kreuz sind der Kern des Ehren­am­tes. Sie leben vom Enga­ge­ment der Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den für das BRK. Vol­ler Stolz konn­te Ben­ja­min Lind­ner daher mit­tei­len, das seit 2020 in der Bereit­schaft Mistel­gau 17 neue Mit­glie­der auf­ge­nom­men wer­den konn­ten. Auch die Sach­aus­stat­tung ist durch ein neu­es Fahr­zeug für den Hel­fer vor Ort und die Zutei­lung eines Mann­schafts­trans­port­wa­gens sowie den Neu­bau einer Gara­ge deut­lich gewachsen.

Der Hel­fer vor Ort (HvO) ist zu einem festen Glied in der Ret­tungs­ket­te gewor­den. Sei­ne Alar­mie­rung durch die Inte­grier­te Leit­stel­le erfolgt immer dann, wenn der HvO schnel­ler als ein ande­res Ret­tungs­mit­tel am Ein­satz­ort ist. Der HvO der Bereit­schaft Mistel­gau ist in der Regel von Mon­tag bis Frei­tag 12 Stun­den wäh­rend der Nacht­zeit und am Sams­tag und Sonn­tag rund um die Uhr einsatzbereit.

Als HVO wer­den aus­schließ­lich ehren­amt­li­che Mit­glie­der der Bereit­schaft ein­ge­setzt. Der­zeit tei­len sich 10 akti­ve Hel­fer an den Stand­or­ten Mistel­gau, Eckers­dorf, Hum­mel­tal, Mey­ern­berg und Plö­sen den Ein­satz und fah­ren jähr­lich rund 250 Einsätze.

Im Rah­men der Kreis­be­reit­schaft wer­den soge­nann­te Schnell­ein­satz­grup­pen vor­ge­hal­ten, die bei grö­ße­ren Ein­satz­la­gen alar­miert wer­den kön­nen. Die Bereit­schaft Mistel­gau ist Mit­glied der SEG „Trans­port BT-West“ und der SEG „Behand­lung BT-Mit­te“ und stellt hier­für 25 akti­ve Mitglieder.

Das gro­ße Enga­ge­ment der Bereit­schaft Mistel­gau zeigt deren Ein­satz­zah­len im Jahr 2023:

der Hel­fer vor Ort er brach­te 5200 Einsatzstunden

bei Sani­täts­dien­sten wur­den 890 Stun­den geleistet

in die Aus­bil­dung der Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den wur­den rund 600 Stun­den investiert.

die Schnell­ein­satz­grup­pe wur­de bei 4 Ein­sät­zen in rund 70 Stun­den unterstützt

für den Ret­tungs­dienst wur­den 400 Stun­den erbracht und

im Rah­men der Bereit­schafts­lei­tung wei­te­re 400 Stunden

Ins­ge­samt lei­ste­ten die 52 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Bereit­schaft Mistel­gau im Jahr 2023 7.560 Stun­den ehren­amt­li­chen Dienst.

Eine akti­ve Jugend­ar­beit ist für jedes Ehren­amt unver­zicht­bar. Beson­ders stolz sind die Mistel­gau­er auf ihre Bereit­schafts­ju­gend, die der­zeit 17 akti­ve Mit­glie­der umfasst. Auf­ge­nom­men wer­den kön­nen Kin­der ab 9 Jah­ren. Ziel ist die spie­le­ri­sche Her­an­füh­rung an die Arbeit im Roten Kreuz.

Der kom­mis­sa­ri­sche Kreis­be­reit­schafts­lei­ter Bernd Neu­kam ehr­te Wolf­gang Kop­pen­mei­er für 15 Jah­re Mit­glied­schaft im BRK und hän­dig­te Fabi­an Kuhr, Ben­ja­min Lind­ner und Mischa Niet­feld ihre Ernen­nungs­ur­kun­den zum Zug­füh­rer aus, Bereit­schafts­lei­ter Ben­ja­min Lind­ner und die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Bereit­schaft Mistel­gau sind zu Recht stolz auf die von ihnen im Ehren­amt in ihrer Frei­zeit gelei­ste­te Arbeit für die Allgemeinheit.

Dies beton­ten auch Bür­ger­mei­ste­rin Sybil­le Pichl aus Eckersdorf,und die Bür­ger­mei­ster Karl Lap­pe aus Mistel­gau, Sven Ruhl aus Glas­hüt­ten und Harald Feul­ner aus Gesees in ihren Gruß­wor­ten. Die Kom­mu­nal­po­li­ti­ker bedank­ten sich über­ein­stim­mend für die her­aus­ra­gen­de Arbeit der Bereit­schaft Mistel­gau des Bay­reu­ther Roten Kreu­zes in ihren Gemein­den. Sybil­le Pichl beton­te, dass sie ver­su­chen wer­de, für die Bereit­schaft einen festen jähr­li­chen Zuschuss im Haus­halt ihre Gemein­de ein­zu­stel­len. Dem schlos­sen sich die ande­ren Bür­ger­mei­ster über­wie­gend an.