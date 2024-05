„Wie hältst du´s mit der Kirche?“

Die 6. Kir­chen­mit­glied­schafts­un­ter­su­chung der EKD dar­ge­stellt und kri­tisch hinterfragt

2023 erschien die bis­lang sech­ste Aus­ga­be der alle 10 Jah­re durch­ge­führ­ten Stu­die zur aktu­el­len Lage der Kir­che in Deutsch­land. Als zen­tra­les Ergeb­nis gilt u.a., dass Kir­chen­bin­dung und Reli­gio­si­tät noch schnel­ler abneh­men als erwartet.

Wie sind die Ergeb­nis­se der Stu­die ein­zu­schät­zen? Wel­che Impul­se gibt es für uns vor Ort? Hier­zu lädt Bil­dung Evan­ge­lisch Erlan­gen am 13. Mai um 19.00 Uhr in das Kreuz+Quer am Boh­len­platz 1 in Erlan­gen zu einem Vor­trag mit Dis­kus­si­on ein.

Als Refe­rent wird Ober­kir­chen­rat Dr. Georg Raatz, Refe­rent der VELKD für Bil­dung, Seel­sor­ge und Gene­ral­syn­ode aus Han­no­ver die Ergeb­nis­se die 6. Kir­chen­mit­glied­schafts­un­ter­su­chung der EKD dar­stel­len und kri­tisch hinterfragen.

Auf dem Podi­um dis­ku­tie­ren: Alex­an­dra Hier­se­mann, Mit­glied der Lan­des­syn­ode der ELKB, Dr. Bern­hard Petry, Dekan im Ev.-Luth. Deka­nats­be­zirk Erlan­gen und Prof. Dr. Ursu­la Roth, Lehr­stuhl für Prak­ti­sche Theo­lo­gie, Uni­ver­si­tät Erlangen-Nürnberg.

Durch den Abend führt Dr. Julia Ill­ner, Lei­tung von Bil­dun­gE­van­ge­lisch Erlangen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Kir­chen­mit­glied­schaft unter: https://​kmu​.ekd​.de/