Was ver­ste­hen wir unter Bio­di­ver­si­tät im Bam­ber­ger Hain­park? Die­ser Fra­ge geht der Gar­ten­päd­ago­ge René Pae­tow in einem Vor­trag nach, zu dem der Bür­ger­park­ver­ein Bam­ber­ger Hain am Mitt­woch, 15. Mai, um 19 Uhr in der TSG-Ver­eins­sport­gast­stät­te „Ver­eins­hain“ in Bam­berg einlädt.

Der Refe­rent befasst sich einer­seits mit der Viel­falt des Lebens im Hain und geht außer­dem auf die Teil­pro­jek­te des För­der­pro­jekts „Städ­ti­sche Wäl­der und Parks in Bam­berg – Bio­di­ver­si­tät und Kli­ma­an­pas­sung im Urba­nen Raum“ ein. Die Abhän­gig­keit von Kli­ma, Wet­ter, Boden und Was­ser sowie der regu­lie­ren­de Ein­griff des Men­schen stellt der Gar­ten­päd­ago­ge in einer Prä­sen­ta­ti­on dar. Päd­ago­gi­sche Inhal­te wie Semi­na­re zur Ver­mitt­lung von Bio­di­ver­si­tät und Kon­zep­te des spie­le­ri­schen Erfah­rungs­ler­nen wer­den eben­falls vorgestellt.

Alle Inter­es­sier­ten sind zu die­sem kosten­lo­sen Vor­trag herz­lich eingeladen.