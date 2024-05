Wer hin­sicht­lich des StUB-Bür­ger­ent­scheids unschlüs­sig ist und noch nicht weiß, wie er abstim­men soll, ist herz­lich ein­ge­la­den zur Dis­kus­si­ons­ver­an­stal­tung der ÖDP-Stadt­rats­frak­ti­on am Frei­tag, 10. Mai 2024 um 18:00 Uhr im evan­ge­li­schen Fami­li­en­zen­trum in der Bis­marck­str. 19 in Erlan­gen.

Der Ver­kehrs­exper­te und ÖDP-Ver­tre­ter im Umwelt‑, Ver­kehr- und Pla­nungs­aus­schuss Andre­as Brock wird als Impuls einen aus­ge­gli­chen Vor­trag zu den Vor- und Nach­tei­len der StUB halten.

Inter­es­sant: Die ÖDP-Stadt­rä­te Jarosch, Gril­le und Reit­zen­stein haben zur StUB unter­schied­li­che Ansich­ten – und sie akzep­tie­ren die Mei­nung des jeweils ande­ren! „Einen Frak­ti­ons­zwang leh­nen wir grund­sätz­lich ab!“, so der Erlan­ger ÖDP- Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Joa­chim Jarosch.

Wäh­rend Ger­da Reit­zen­stein auf jeden Fall dafür ist, sieht Joa­chim Jarosch die StUB kri­tisch, könn­te bei einer ande­ren Tras­sen­füh­rung der StUB etwas Posi­ti­ves abge­win­nen. Bar­ba­ra Gril­le lehnt die­ses StUB-Pro­jekt bereits seit vie­len Jah­ren ab, vor allem aus finan­zi­el­len, verkehrs‑, umwelt- sowie sozi­al­po­li­ti­schen Gründen.

Ziel die­ser Ver­an­stal­tung ist ein umfas­sen­der und kon­struk­ti­ver Aus­tausch zu Pro UND Con­tra. Eine Stim­mungs­ma­che durch fest­ge­leg­te Grup­pie­run­gen leh­nen die ÖDP-Stadt­rä­te für die­se Ver­an­stal­tung kate­go­risch ab! „Denn wir ste­hen zu dem im Stadt­rat beschlos­se­nen Bekennt­nis zu einem fai­ren poli­ti­schen Wett­streit!“, erklärt die ÖDP-Stadt­rä­tin Bar­ba­ra Grille.