Die­se Fra­ge stel­len sich die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Grund- und Mit­tel­schu­le Gau­stadt nicht. Denn sie wis­sen ganz genau, was sie im eige­nen Schul­gar­ten bald ern­ten kön­nen: Rote Bee­te, Man­gold und Kar­tof­feln. Eigen­hän­dig und mit viel Spaß und Begei­ste­rung haben sie die klei­nen Pflänz­chen Ende April gesetzt. Päd­ago­gisch beglei­tet wird das Pro­jekt von Acker e.V., einem gemein­nüt­zi­gen Sozi­al­un­ter­neh­men aus Pots­dam, das sich für eine nach­hal­ti­ge­re Welt mit Bil­dungs­pro­gram­men ein­setzt. Der Ver­ein, der in ganz Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz aktiv ist, möch­te dazu bei­tra­gen, dass Kin­der und Jugend­li­che den Wert von Natur, Nach­hal­tig­keit und fri­schen Lebens­mit­teln ganz prak­tisch erle­ben. Der Gemü­se­acker wird zum natur­na­hen Lern­ort. Finan­zi­ell unter­stützt wird das Pro­jekt von der Spar­kas­se Bam­berg, der Umwelt­bil­dung sehr am Her­zen liegt.

Im Lau­fe der näch­sten Wochen gibt es wei­te­re Pflanz­ter­mi­ne, an denen die Kin­der ihr eige­nes Gemü­se anbau­en können.