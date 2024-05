Ab sofort bie­tet die Spar­kas­se Bam­berg einen neu­en SB-Stand­ort in der Haupt­wach­stra­ße 15, Ecke Kle­ber­stra­ße, in Bam­berg an. Die­ser ersetzt den bis­he­ri­gen Stand­ort im Rat­haus am Max­platz. In der neu gestal­te­ten, groß­räu­mi­gen SB-Filia­le kön­nen Kun­din­nen und Kun­den fol­gen­de Auto­ma­ten für ihre täg­li­chen Bank­ge­schäf­te nut­zen: zwei Geld­au­to­ma­ten zum Bar­geld abhe­ben, zwei Kon­to­aus­zugs­drucker und zwei Auto­ma­ten zum Ein­zah­len von Geld­schei­nen. Der SB-Bereich ist von 6:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöff­net und bar­rie­re­frei erreichbar.