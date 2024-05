Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Zwi­schen dem 28.04.2024 und dem 09.05.2024 wur­de in der Bren­ner­stra­ße hin­ter dem Bahn­hof neben dem Fahr­rad­ab­stell­haus ein vio­lett-schwar­zes Her­ku­les Fahr­rad gestoh­len. Die­ses war mit einem Spi­ral­schloss ver­sperrt. Das Rag hat einen Zeit­wert von ca. 150 Euro. Wer kann Sach­dien­li­che Hin­wei­se geben? Tel. 0951/9129210.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Sams­tag, gegen 22.00 Uhr, kam es auf der Kreu­zung Ber­li­ner Ring/​Pödeldorfer Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Pkw. Ein 35-jäh­ri­ger Fah­rer eines Mer­ce­des woll­te vom Ber­li­ner Ring nach links in die Pödel­dor­fer Stra­ße stadt­aus­wärts abbie­gen. Dabei über­sah er eine ent­ge­gen­kom­men­de 46-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Fiat. Es kam zum Zusam­men­stoß. An bei­den Pkw ent­stand Total­scha­den und sie muss­ten abge­schleppt wer­den. Die Fah­re­rin des Fiat wur­de leicht ver­letzt und muss­te zur Behand­lung ins Kran­ken­haus. Ihre drei Insas­sen und der Unfall­ver­ur­sa­cher blie­ben unver­letzt. Der Gesamt­scha­den wur­de auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Ein 75-jäh­ri­ger Rent­ner aus dem Bam­ber­ger Osten wur­de Opfer eines Call­cen­ter­be­trugs. Im Zeit­raum vom 02.05.24 bis zum 10.05.24 wur­de der Mann mehr­fach tele­fo­nisch kon­tak­tiert. Ihm wur­de ein Gewinn von 83700 Euro ver­spro­chen. Um die­sen zu erhal­ten sol­le er Gebüh­ren per Apple Pay über­ge­ben, was er auch tat. Die letz­te For­de­rung wur­de gestellt, um die Geld­trans­port­fir­ma zu bezah­len. Ins­ge­samt zahl­te der Rent­ner 7800 Euro. Danach wur­de der Kon­takt abge­bro­chen. Auf sei­nen Gewinn war­tet er bis heu­te vergeblich.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

BURG­WIND­HEIM. Eine 19-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin befuhr in der Sonn­tag­nacht die Kreis­stra­ße 20 und kam dabei, ver­mut­lich auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit, in einer Kur­ve von der Fahr­bahn ab. Das Fahr­zeug prall­te neben der Fahr­bahn gegen einen Baum­stumpf und kam im Gra­ben zum Lie­gen. Die jun­ge Fah­re­rin und ihre 18-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin wur­den mit leich­ten Ver­let­zun­gen in ein Kli­ni­kum gebracht.

Am Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl aus Lagerhalle

Grä­fen­berg – In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag ver­schaff­ten sich unbe­kann­te Täter Zutritt zu einer Lager­hal­le eines land­wirt­schaft­li­chen Betriebs in Lil­ling. Die Täter ent­wen­de­ten dort meh­re­re Gerä­te, wel­che zur Instand­set­zung von Trak­to­ren ver­wen­det wer­den. Auf­grund der vor­ge­fun­de­nen Spu­ren und der Grö­ße der Gerä­te ist davon aus­zu­ge­hen, dass die Gegen­stän­de mit einem Trans­por­ter vom Tat­ort weg­ge­bracht wur­den. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 8.000,- Euro.

Ver­kehrs­un­fall

Grä­fen­berg – Ein 18 – jäh­ri­ger Rol­ler­fah­rer und sei­ne Mit­fah­re­rin befuh­ren die Orts­ver­bin­dung zwi­schen Grä­fen­berg und Wei­ßen­ohe. Dort woll­te der Rol­ler­fah­rer an einer Wan­der­grup­pe vor­bei­fah­ren, kam jedoch zu weit nach links und ins Ban­kett. Hier­durch stürz­te er und bei­de fie­len über die Leit­plan­ke. Der Fah­rer erlitt leich­te Ver­let­zun­gen, die 17 – jäh­ri­ge Sozia wur­de jedoch mit dem Ver­dacht einer Sprung­ge­lenks­frak­tur in ein Kran­ken­haus gebracht.

Tank­be­trug

Göß­wein­stein – Bereits am Don­ners­tag dem 09.05.2024 tank­te ein unbe­kann­ter Mann sei­nen Pkw in Göß­wein­stein an der Tank­stel­le in der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße 43. Anschlie­ßend fuhr er weg, ohne sei­ne Rech­nung zu beglei­chen. Der Tank­stel­len­be­sit­zer erstat­te­te Anzei­ge. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass an dem Pkw der Mar­ke Hyun­dai, ent­wen­de­te Kenn­zei­chen ange­bracht waren. Die PI Eber­mann­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen Tank­be­trug und Urkun­den­fäl­schung aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

NEUN­KIR­CHEN a. BRAND. Von Frei­tag auf Sams­tag ran­da­lier­ten Unbe­kann­te in der öffent­li­chen Toi­let­te am Zen­tra­len Omni­bus­bahn­hof in der Von-Pech­mann-Stra­ße und setz­ten dort einen Sei­fen­spen­der in Brand. Infol­ge des­sen wur­de der gesam­te Toi­let­ten­raum ver­rußt. Ersten Schät­zun­gen zur Fol­ge, dürf­te sich der ent­stan­de­ne Sach­scha­den im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Bereich bewe­gen. Hin­wei­se auf den oder die Täter nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betrun­ken und ohne Füh­rer­schein Unfall gebaut

Michel­au i. Ofr. Frei­tag­nacht stieß ein 51-jäh­ri­ger Mann aus Lich­ten­fels mit sei­nem Sko­da im Lorenz-Rein­hard-Spit­zen­pfeil-Weg beim Rück­wärts­aus­par­ken gegen einen angren­zen­den Gar­ten­zaun. Zeu­gen vor Ort hiel­ten den Fah­rer dar­auf­hin bis zum Ein­tref­fen einer Poli­zei­strei­fe fest. Bei der anschlie­ßen­den Unfall­auf­nah­me stell­ten die Beam­ten fest, dass der Unfall­ver­ur­sa­cher stark alko­ho­li­siert und nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis war. Eine Blut­ent­nah­me war daher die logi­sche Kon­se­quenz. Den Mann erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs sowie Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis. An dem Zaun ent­stand Sach­scha­den i.H.v. 500,- Euro.

Lang­fin­ger ertappt

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­mor­gen wur­de ein 28-jäh­ri­ger Mann in einer Par­fü­me­rie in der Bam­ber­ger Stra­ße beim Dieb­stahl beob­ach­tet und ging anschlie­ßend in Rich­tung Innen­stadt flüch­tig. Im Rah­men der Fahn­dung konn­te der Lang­fin­ger am Bahn­hof durch eine Strei­fe auf­ge­grif­fen wer­den. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung konn­te bei dem Dieb das zuvor ent­wen­de­te Par­füm sowie wei­te­res Die­bes­gut im Gesamt­wert von über 180,- Euro auf­ge­fun­den wer­den. Den Mann ohne festen Wohn­sitz erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Ladendiebstahls.

Unfall ver­ur­sacht und aus dem Staub gemacht

Bad Staf­fel­stein. Am Frei­tag­mit­tag, gegen 13:30 Uhr, stell­te ein 65-jäh­ri­ger Mann sei­nen sil­ber­nen Peu­geot ord­nungs­ge­mäß in der Kirch­gas­se ab. Als er um 14:05 Uhr wie­der zu sei­nem Fahr­zeug kam, stell­te er fest, dass die­ses im Bereich der rech­ten Front­stoß­stan­ge ange­fah­ren wor­den war. Obwohl Sach­scha­den i.H.v. 1000,- Euro ent­stand, ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher im Anschluss ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.