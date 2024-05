Wer sich ehren­amt­lich enga­giert, erhält ab sofort im Sta­di­on­bad, im Frei­bad Gau­stadt, der Hain­ba­de­stel­le und auch im Bam­ba­dos ermä­ßig­ten Eintritt.

Mit Spen­den an unzäh­li­ge Ver­ei­ne und Initia­ti­ven unter­stüt­zen die Stadt­wer­ke seit jeher Pro­jek­te, die von ehren­amt­li­chem Enga­ge­ment getra­gen wer­den. Jetzt dan­ken sie all jenen, die sich unei­gen­nüt­zig in den Dienst der Sache stel­len: Bei Vor­la­ge der baye­ri­schen Ehren­amts­kar­te erhal­ten alle Ehren­amt­ler ermä­ßig­ten Ein­tritt in Bam­bergs Bädern. Am Ein­fach­sten pro­fi­tie­ren Ehren­amt­li­che von der Ermä­ßi­gung, wenn sie sich mit der Ehren­amts­kar­te im neu­en Kun­den­por­tal der Stadt­wer­ke Bam­berg (www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​b​a​e​der) regi­strie­ren. Dann erhal­ten sie ab sofort auto­ma­tisch jeden Schwimm­ba­d­ein­tritt zum ermä­ßig­ten Tarif. Im Bam­ba­dos, dem Sta­di­on­bad und dem Frei­bad Gau­stadt gilt der ermä­ßig­te Tarif für den Ein­zel­ein­tritt und die Sai­son­kar­te, in der Hain­ba­de­stel­le gibt’s die Sai­son­kar­te zum ermä­ßig­ten Preis. „Wir wol­len nicht nur einen finan­zi­el­len Anreiz bie­ten, wir wol­len auch Dan­ke­schön sagen für das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment, das es in unse­rer Stadt in gro­ßer Aus­prä­gung gibt“, so der Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­de der Stadt­wer­ke Bam­berg, Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke.

Mit der baye­ri­schen Ehren­amts­kar­te gibt’s im gesam­ten Frei­staat bei 5.000 regio­na­len und über­re­gio­na­len Anbie­tern viel­fäl­ti­ge Ver­gün­sti­gun­gen. Sie kann ein­fach bei der Stadt bean­tragt wer­den, alle Infor­ma­tio­nen hier­zu gibt’s auch unter www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​e​n​g​a​g​e​m​ent.