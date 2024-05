Wer kennt sie nicht, die Geschich­te von Hän­sel und Gre­tel, den bei­den Geschwi­stern, die sich im Wald ver­ir­ren und von einer bösen Hexe gefan­gen genom­men wer­den? Die Mär­chen­oper des Kom­po­ni­sten Engel­bert Hum­per­din­ck, basie­rend auf dem gleich­na­mi­gen Mär­chen der Brü­der Grimm, ist bis heu­te eine der popu­lär­sten Opern. Am Sams­tag, 1.Juni, um 14 Uhr, lädt die Stadt­bü­che­rei Forch­heim zusam­men mit dem Ensem­ble Som­mer­Wind zum musi­ka­li­schen Mär­chen „Hän­sel und Gre­tel“ ein. Erlebt mit dem Ensem­ble Som­mer­wind die Aben­teu­er von Hän­sel und Gre­tel auf eine ganz beson­de­re Art. Begeg­net dem Sand­männ­chen und den Tau­männ­chen, nascht am Hexen­häus­chen und lasst euch von der bösen Hexe ins Häus­chen locken. Freut euch auf eine span­nen­de Rei­se durch den Hexen­wald gemein­sam mit der Erzäh­le­rin und lauscht neben­bei den wun­der­ba­ren Melo­dien aus Hum­per­din­cks Oper. Das Ensem­ble Som­mer­Wind ist ein Blä­ser­quin­tett mit Erzäh­le­rin aus dem Land­kreis Bam­berg und hat sich das Arran­ge­ment für Holz­blä­ser­quin­tett und Erzäh­le­rin von Helen Mills als Vor­la­ge genom­men. Die Mär­chen­oper „Hän­sel und Gre­tel“ ist geeig­net für Men­schen ab vier. Der Ein­tritt kostet 4 Euro, der Vor­ver­kauf läuft bereits. Die Ein­nah­men gehen als Spen­de an die Bam­ber­ger Trau­er­initia­ti­ve für Kin­der, Jugend­li­che und Fami­li­en „Zwi­schen­Ge­Zei­ten“.