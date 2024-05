Wun­sie­del – Getreu dem Mot­to „Alles neu macht der Mai“ fin­det in die­sem Jahr zum ersten Mal der Früh­lings­markt der Stadt Wun­sie­del am 12. Mai statt.

Zahl­rei­che Fier­an­ten bie­ten in der Innen­stadt ihre abwechs­lungs­rei­chen Waren an. Ab 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr haben zudem die am Markt­tag teil­neh­men­den Ein­zel­händ­ler ihre Geschäf­te geöff­net. Bei der Gärt­ne­rei Ren­ner besteht schon am frü­hen Mor­gen die Gele­gen­heit, noch einen fri­schen Blu­men­strauß zu besor­gen. Das Rat­haus-Foy­er bie­tet dem Bücher­floh­markt mit Schwer­punkt „regio­na­le Lite­ra­tur“ Platz und die Trö­del­händ­ler sind in der unte­ren Lud­wig­stra­ße und Brei­te Stra­ße zu fin­den. Die Stadt­bü­che­rei öff­net zwi­schen 09:00 und 16:00 Uhr für neu­gie­ri­ge Besu­che­rin­nen und Besu­cher die neu­en Räum­lich­kei­ten Am Markt­platz 1. Zwi­schen 10 Uhr und 15 Uhr fin­den zu jeder vol­len Stun­de Lesun­gen mit dem japa­ni­schen Erzähl­thea­ter Kami­shi­bai statt. Auch der belieb­te Floh­markt der Stadt­bü­che­rei wird ange­bo­ten. Für klei­ne Shop­ping­pau­sen bie­ten unse­re Cafés und Eis­die­len in der Innen­stadt eine gemüt­li­che Atmo­sphä­re im leben­di­gen Markt­ge­sche­hen. Die Innen­stadt ist an die­sem Tag von 6.00 bis 19.00 Uhr für den Stra­ßen­ver­kehr gesperrt. Park­plät­ze ste­hen Besu­chern auf dem ehe­ma­li­gen Ung­laub-Are­al, am Bus­bahn­hof, in der Son­nen­stra­ße, am Bur­ger­mühl­wei­her­platz und Lud­wig-Hacker-Platz aus­rei­chend zur Verfügung.