Wir freu­en uns, dass wir ab dem 11.05.2024, 8:00 Uhr, die Tore unse­res schö­nen Frei­bads Kulm­bach wie­der für unse­re Gäste öff­nen kön­nen. Wir freu­en uns auf eine schö­ne Sai­son, die wie immer bis Mit­te Sep­tem­ber dau­ern wird.

In den letz­ten Jah­ren hat uns alle das The­ma Ener­gie­ver­sor­gung in Deutsch­land stark beschäf­tigt. Momen­tan wird die Ver­sor­gungs­la­ge von der Bun­des­re­gie­rung als sta­bil ein­ge­schätzt und die Ver­sor­gungs­si­cher­heit ist gewähr­lei­stet. Ein spar­sa­mer Ener­gie­ver­brauch bleibt den­noch wich­tig, um den hohen Ener­gie­ko­sten zu begegnen.

Der Werk­aus­schuss der Stadt­wer­ke Kulm­bach hat beschlos­sen, die Bade­was­ser­tem­pe­ra­tur im Sport‑, Sprung- und Nicht­schwim­mer­becken wie im Vor­jahr bei 23°C zu belas­sen. Die Tem­pe­ra­tur im Baby­plansch­becken bleibt unver­än­dert zu den Vor­jah­ren. Das Baby­becken war von Tem­pe­ra­tur­ab­sen­kun­gen stets aus­ge­nom­men worden.

Um für unse­re Kun­den wie­der ein attrak­ti­ves Frei­zeit­er­leb­nis zu bie­ten, wur­den für die Sai­son 2024 Neu­an­schaf­fun­gen, Pfle­ge- und Repa­ra­tur­auf­wen­dun­gen in Höhe von rund 150.000 € getätigt.

An Arbei­ten und Neu­an­schaf­fun­gen für 2024 wur­den durchgeführt:

Die gesam­te Vol­ley­ball­an­la­ge wur­de modernisiert

Die Spint­an­la­gen der Damen wur­den erneuert

Die Schwimm­lei­nen wur­den in Zusam­men­ar­beit mit der ATS-Schwimm­ab­tei­lung erneuert

Die Mar­kie­rung auf dem Park­platz wur­de erneuert

Die Türen zu den WC-Anla­gen im Eltern/​Kindereich sowie die Fen­ster zum Schwimm­mei­ster­raum wur­den erneuert

Umfang­rei­che Flie­sen­le­ger­ar­bei­ten in den Schwimm­becken und an den Becken­köp­fen waren,

bedingt durch Wit­te­rungs­ein­flüs­se, notwendig

Grund­rei­ni­gung aller Gebäu­de, Ein­rich­tun­gen und der ein­zel­nen Becken

Die Wär­me­pum­pen­an­la­ge zur Behei­zung unse­rer Becken wur­de kom­plett gewartet

Die Bade­was­ser­auf­be­rei­tungs­an­la­ge wur­de eben­falls einer gründ­li­chen War­tung unterzogen

Die Grün­an­la­gen wur­den wie­der mit gro­ßem Auf­wand auf Vor­der­mann gebracht

Unse­re Päch­ter im Frei­bad Kiosk, Herr und Frau Paet­sch, wer­den mit Ihrem Team für das leib­li­che Wohl unse­rer Bade­gä­ste bestens sorgen.

Vie­le wei­te­re Arbei­ten sind für die Bade­gä­ste nicht sicht­bar und des­halb weni­ger spek­ta­ku­lär. Aber mit Hin­blick auf die Qua­li­tät des Bade­was­sers und der Sicher­heit unse­rer Besu­cher sind die­se Arbei­ten unum­gäng­lich. Damit steht allen Gästen wie­der eine sehr gepfleg­te Anla­ge und beste Bade­was­ser­qua­li­tät zu Verfügung.

Wir den­ken, das Ergeb­nis unse­rer Sai­son­vor­be­rei­tun­gen kann sich sehen lassen.

Sta­ti­stik

Wie jedes Jahr hof­fen wir auf einen Super­som­mer, damit wir den bis­he­ri­gen Besu­cher­re­kord aus dem Jahr 2003 mit 133.518 Per­so­nen im Frei­bad über­bie­ten können.

Die ver­gan­ge­nen Jah­re zeig­ten in Zah­len fol­gen­den Verlauf:

2023 – 92.650

2022 – 90.164

2021 – 70.784

2020 – 64.449

2019 – 91.384

2018 – 90.384

2017 – 73.814

Benut­zungs­ent­gel­te

Wir freu­en uns mit­tei­len zu kön­nen, dass der Werk­aus­schuss beschlos­sen hat, die Ein­tritts­prei­se trotz der schwie­ri­gen wirt­schaft­li­chen Situa­ti­on der Frei­zeit­ein­rich­tun­gen durch die Preis­stei­ge­run­gen in allen Berei­chen nicht zu erhöhen.

Durch die sozi­al­ver­träg­li­che Gestal­tung der Ein­tritts­prei­se ent­steht für das Frei­bad jedes Jahr ein Ver­lust von rund 800.000 €, der von den Stadt­wer­ken getra­gen wird.

Wir dan­ken unse­ren Kun­den in den ande­ren Spar­ten, dass sie uns die Treue hal­ten. Nur durch die in Kulm­bach ver­blei­ben­de Wert­schöp­fung ist das Ange­bot zu die­sen Prei­sen mög­lich. Natür­lich hof­fen wir, dass uns die Kulm­ba­cher Bür­ger und Unter­neh­men auch bei der Strom- und Erd­gas­ver­sor­gung die Treue hal­ten. Dadurch blei­ben wei­te­re posi­ti­ve Ergeb­nis­se vor Ort und kön­nen in Kulm­bach inve­stiert werden.

Es gel­ten somit auch in der Bade­sai­son 2024 für das Frei­bad fol­gen­de Ein­tritts­prei­se in Euro:

Erwach­se­ne:

Ein­zel­kar­te 2,50

Dut­zend­kar­te 25,50

Sai­son­kar­te 44,00

Jah­res­kar­te Freibad/​Hallenbad 143,00

Jah­res­kar­te Frei­zeit­ein­rich­tun­gen 168,00

Fei­er­abend­ta­rif für Berufs­tä­ti­ge von Mon­tag bis Frei­tag ab 17.00 Uhr: 1,20.

Jugend­li­che bis 18 Jahre:

Ein­zel­kar­te 1,25

Dut­zend­kar­te 10,50

Sai­son­kar­te 22,00

Jah­res­kar­te Freibad/​Hallenbad 71,50

Jah­res­kar­te Frei­zeit­ein­rich­tun­gen 84,00

Ermä­ßi­gun­gen:

Stu­den­ten, Schü­ler und Aus­zu­bil­den­de über 18 Jah­re, Wehr­dienst­pflich­ti­ge, Ersatz­dienst­lei­sten­de, Arbeits­lo­sen- und Sozi­al­hil­fe­emp­fän­ger, Behin­der­te und Schwer­be­schä­dig­te (ab 50 %) erhal­ten gegen Vor­la­ge einer ent­spre­chen­den Beschei­ni­gung einen Nach­lass von 50 % des Entgeltes.

Fami­li­en­för­de­rung:

Für Kin­der bis zum voll­ende­ten 6. Lebens­jahr ist der Ein­tritt frei.

Beim Kauf von drei Dau­er­kar­ten (bei Allein­er­zie­hen­den: zwei Dau­er­kar­ten) durch eine Fami­lie wird ein Rabatt von 10 % gewährt.

Als Fami­li­en­mit­glie­der gel­ten in die­sem Zusam­men­hang Eltern und Kinder.

Der Nach­weis der Fami­li­en­zu­ge­hö­rig­keit ist durch gemein­sa­men Kauf und Vor­la­ge von Aus­wei­sen zu erbringen.

Ver­gün­sti­gun­gen für kin­der­rei­che Familien:

Kin­der und Jugend­li­che aus Fami­li­en mit drei und mehr Kin­dern (bei Allein­er­zie­hen­den mit zwei und mehr Kin­dern) unter 18 Jah­ren zah­len für die Sai­son­kar­te 15,00 €.

Für das drit­te und die wei­te­ren Kin­der einer Fami­lie (bei Allein­er­zie­hen­den zwei) wer­den die Sai­son­kar­ten unent­gelt­lich abgegeben.

Die all­ge­mei­ne Fami­li­en­för­de­rung beim Kauf von drei Dau­er­kar­ten (s.o.) ist mit den Ver­gün­sti­gun­gen für kin­der­rei­che Fami­li­en kombinierbar.

Der Nach­weis der Anspruchs­be­rech­ti­gung ist durch eine Beschei­ni­gung des Ein­woh­ner­mel­de­am­tes in Ver­bin­dung mit einem Aus­weis zu erbringen.

Durch die­se fami­li­en­freund­li­che Gestal­tung der Ein­tritts­prei­se erge­ben sich Ver­gün­sti­gun­gen zwi­schen 10 und 39 % auf den Normalpreis.

Genaue Aus­kunft über die Fami­li­en­ra­bat­te erhal­ten Sie an der Kas­se des Freibades.

Höhe­punk­te der Saison

Die Schwimm­ab­tei­lung des ATS-Kulm­bach rich­tet in die­sem Jahr am 13.07. und 14.07.2024 die Baye­ri­schen Som­mer­mei­ster­schaf­ten der Masters aus. Wäh­rend der Ver­an­stal­tung wird das Schwimmer-

becken und 2 Bah­nen des Nicht­schwim­mer­beckens sowie Tei­le der Lie­ge­wie­se für die Öffent­lich­keit gesperrt sein. Wäh­rend die­ser 2 Tage haben alle Bade­gä­ste frei­en Ein­tritt ins Frei­bad und dür­fen zum einen an den span­nen­den Wett­kämp­fen als Zuschau­er teil­ha­ben, als auch die wei­te­ren Attrak­tio­nen des Frei­ba­des genießen.

Unser Angebot/​Attraktionen

25 m Groß­rut­sche mit drei Rutschbahnen

beheiz­te Becken: Schwim­mer­becken, Nichtschwimmerbecken

Mut­ter-und-Kind-Bereich mit beheiz­tem Plansch­becken und ver­schie­de­nen Attraktionen

Sprung­an­la­ge mit 1m, 3m und 5m Sprung­brett, sowie eine Was­ser­klet­ter­an­la­ge mit einer Gesamt­hö­he von 7 m

Lie­ge- und Wärmehalle

11.000 qm Lie­ge­wie­se mit kla­rer Tren­nung zwi­schen Betriebs-und Ruhebereich

Spiel- und Sport­mög­lich­kei­ten an „Land“: Kin­der­spiel­platz mit vie­len Attrak­tio­nen (zum Teil beschattet)

Spiel­platz, (2 Beach­vol­ley­ball­fel­der, Ballspielplatz)

Tisch­ten­nis- und Teqballplatten

Freilandschach

Bas­ket­ball und Fuß­ball auf der Lie­ge­wie­se über 10.000 qm kosten­lo­se Park­flä­che direkt am Freibad

Vol­ley­ball im Wasser

Öff­nungs­zei­ten

Mit­te Mai bis Ende August:

Mon­tag – Frei­tag: 06.30–20.00 Uhr

Sams­tag u. Sonn­tag: 08:00–20:00 Uhr

Anfang bis Mit­te September:

Mon­tag – Frei­tag: 06.30–19.00 Uhr

Sams­tag u. Sonn­tag: 08:00–19:00 Uhr

Dan­ke an allen Betei­lig­ten, die an der Sai­son­vor­be­rei­tung mit­ge­wirkt haben, gilt unser Dank. Ins­be­son­de­re erwähnt sei­en die betei­lig­ten Handwerksbetriebe.

Beson­ders her­vor­he­ben möch­ten wir auch die Was­ser­wacht und die DLRG für ihre Bereit­schaft, wie in den Vor­jah­ren bei der Becken­auf­sicht mitzuwirken.

Last but not least bedan­ken wir uns bei unse­rem Ver­wal­tungs­rat für die Frei­zeit­ein­rich­tun­gen, Herrn Stadt­rat Lothar Seyfferth, der uns durch Anre­gun­gen und Vor­schlä­ge unter­stützt und stets ein offe­nes Ohr für unse­re Pro­ble­me hatte.

Wir bit­ten unse­re Bade­gä­ste, unse­re Bemü­hun­gen, das Frei­bad stets in einem gepfleg­ten Zustand zu erhal­ten, durch umwelt­freund­li­ches Ver­hal­ten wie Abfall­ver­mei­dung bzw. Abfall­tren­nung zu unterstützen.

Nun hof­fen wir auf eine son­ni­ge und unfall­freie Bade­sai­son 2024.