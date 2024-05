Der FSV Leu­ten­bach lädt herz­lichst ein, zum tra­di­tio­nel­len und all­seits belieb­ten Mari­en­lie­der­sin­gen nach St. Moritz. Die­se besinn­li­che Andacht bie­tet die Gele­gen­heit, gemein­sam die Ver­bun­den­heit zur Got­tes­mut­ter zu zei­gen und die Schön­heit der Frän­ki­schen Schweiz zu genie­ßen. Das Mari­en­lie­der­sin­gen mit Andacht fin­det statt am 14. Mai, um 19:00 Uhr.

Es wird gemein­sam gebe­tet und dazu wer­den Mari­en­lie­der gesun­gen, um so eine Atmo­sphä­re der Gemein­schaft und Besin­nung zu schaf­fen. Im Anschluss lädt der FSV dann noch herz­lich ein, bei Geträn­ken und Gesprä­chen zu ver­wei­len und den Abend gemüt­lich aus­klin­gen zu las­sen. Der FSV freut sich auf eine zahl­rei­che Teil­nah­me und einen har­mo­ni­schen Abend in der Fili­al­kir­che St. Moritz in Leu­ten­bach.