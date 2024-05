Forch­heim for Future macht am 16. Mai wie­der ein Clean-Up. Dies­mal liegt der Fokus auf der Forch­hei­mer Innen­stadt. Treff­punkt ist um 17.00 Uhr vor dem Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße 16 in Forch­heim, von dort wird dann aus­ge­schwärmt. Und nach geta­ner Arbeit kön­nen sich die, die wol­len, noch zum Aus­klang gemüt­lich ins Zukunfts­haus set­zen. Auch dies­mal kön­nen wie­der Grei­fer und Hand­schu­he aus­ge­lie­hen wer­den. Kei­ne Anmel­dung nötig, ein­fach kom­men und mit­ma­chen und für eine sau­be­re­re Innen­stadt sorgen.