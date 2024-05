ITZ­GRUND, LKR. COBURG. Töd­li­che Ver­let­zun­gen erlitt am Sonn­tag­nach­mit­tag eine 64-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin bei einem Ver­kehrs­un­fall auf der Bun­des­stra­ße B4 zwi­schen den Gemein­de­tei­len Ross­ach und Gleußen.

Gegen 15.50 Uhr befuhr ein 64-Jäh­ri­ger mit sei­nem VW Bus die Bun­des­stra­ße B4 in Fahrt­rich­tung Coburg. Kurz nach Gleu­ßen kam der Mann aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che auf die Gegen­fahr­bahn und stieß fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Audi zusam­men. Durch den Zusam­men­stoß wur­de die 64-jäh­ri­ge Audi­fah­re­rin aus dem Land­kreis Bam­berg in ihrem Fahr­zeug ein­ge­klemmt und muss­te durch Kräf­te der Feu­er­wehr und des Ret­tungs­dien­stes befreit wer­den. Trotz Reani­ma­ti­on erlag die Frau noch an der Unfall­stel­le ihren schwe­ren Ver­let­zun­gen. Ihre 83-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin erlitt lebens­ge­fähr­li­che Ver­let­zun­gen und muss­te mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber in ein Kran­ken­haus geflo­gen wer­den. Der Fah­rer des Volks­wa­gen wur­de schwer ver­letzt und kam eben­falls zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Behand­lung in ein Krankenhaus.

Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Coburg unter­stützt ein Sach­ver­stän­di­ger die Beam­ten der Poli­zei Coburg bei der Klä­rung der Unfall­ur­sa­che. Der Gesamt­sach­scha­den beläuft sich auf etwa 75.000 Euro. Die ört­li­che Stra­ßen­mei­ste­rei küm­mer­te sich um das Abbin­den aus­ge­lau­fe­ner Betriebs­stof­fe. Für die Dau­er der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me ist die Bun­des­stra­ße durch die Feu­er­wehr der­zeit noch kom­plett gesperrt.